Марафонец рассказал о том, каким будет Беговой центр ВФЛА в Ставрополе

В Ставрополе планируют развивать любительский бег. Город вошёл в число первых, где появится круглогодичное пространство для тренировок. Объект возведут в рамках совместного проекта Всероссийской федерации лёгкой атлетики и АНО «Евразия». Всего сеть общественных Беговых центров откроется в 23 российских городах. Площадки задуманы как места для занятий, любительских стартов и популяризации здорового образа жизни.

Чего сегодня не хватает ставропольскому беговому сообществу и как запуск центра повлияет на ситуацию? Об этом рассказал амбассадор проекта — бегун с 15-летним стажем, отец троих детей, участник десятков марафонов и полумарафонов Андрей Турбо Петровский.

— Что для вас значит бег?

— Для меня это давно не просто физнагрузка. Это образ жизни и действий, то, что помогает добиваться целей и в обычной жизни. Люблю, когда перед глазами меняется картинка и есть куда стремиться. Я на 90 % утренний бегун: обычно стартую в 5:34, чтобы к семи утра быть дома. Бегаю в любую погоду — от −17 °C в Ставрополе до +42 °С в Элисте. Плюс спорт дарит мне общение с друзьями и яркие путешествия.

— Как сегодня развивается беговое сообщество в Ставрополе?

— Сейчас главные точки сбора любителей бега — это забеги всероссийского проекта «5 вёрст». Они проходят в двух локациях: в Парке Победы и на Комсомольском озере. Действуют несколько крупных клубов и команд, например мультиспортивная «Ставрополис» и беговой клуб «Регион 26». Но городу остро не хватает плоскостных сооружений с беговыми дорожками. Поэтому Беговой центр ВФЛА крайне важен для развития инфраструктуры.

— Почему вы решили стать амбассадором проекта?

— Я воспринял это как логичное продолжение своих 15 лет в спорте и шанс стать частью федерального проекта с сильной миссией — сделать бег доступнее для начинающих. Это возможность привлечь в сообщество новых людей.

К тому же у меня есть мечта: чтобы в Ставрополе прошёл настоящий марафон — с подготовленной трассой, перекрытием дорог, большой командой организаторов и поддержкой партнёров. Надеюсь, что проект даст толчок беговому движению и приблизит эту мечту.

— Как проект повлияет на местное беговое сообщество?

— Повлияет однозначно. Надеюсь, многие, кто давно думал о том, чтобы выйти на утреннюю пробежку, наконец решатся.

— Как всесезонные площадки могут изменить культуру бега в городе?

— Мне нравится сама идея компактного пространства, куда можно прийти, переодеться, побегать на свежем воздухе, пообщаться с единомышленниками, а после тренировки принять душ и отдохнуть.

— На кого в первую очередь рассчитан центр?

— Приоритет — у новичков и начинающих любителей. Здесь будет работать команда тренеров, которые помогут с типичными вопросами: выбор кроссовок, специальные беговые и укрепляющие упражнения и многое другое.

— Насколько важно иметь в городе место, где можно не только тренироваться, но и находить единомышленников?

— Очень важно. Окружение решает всё, и я всегда это говорю. Я и сам начинал с малого: на первых парковых забегах нас было человек 10–15, а сейчас их аудитория — уже больше трёхсот.

— Что посоветуете тем, кто сомневается, что сможет начать?

— Если никогда не бегал — вышел на первую пробежку, легко пробежал 2–3 круга по дорожке — ты уже победитель. Победитель своих сомнений. А тем, кто ждёт идеальных условий, скажу: не ждите, а выйдите на лёгкую пробежку прямо сейчас.