Концерты будут объединены под кодовым названием «Горы звучат». Фото: Кавказ.рф

Самый продолжительный горнолыжный сезон на Эльбрусе завершился, но жизнь на курорте продолжает кипеть – здесь, а также на Мамисоне, начинается серия горных концертов. Послушать симфоническую музыку, неоклассику и диджей-сеты на высоте от 3000 метров можно будет бесплатно, понадобится только билет на канатную дорогу. «КП-Северный Кавказ» публикует полное расписание выступлений до конца лета.

18 июля в 16:00 на станции канатной дороги Зарамаг-1 (Мамисон) в предзакатный «золотой час» в окружении сотни свечей выступит оркестр Aeternum show. Для гостей организуют бесплатный трансфер из Владикавказа и обратно: от Осетинского театра – в 8:00 и 13:00, от АЗС «Троя» – в 13:00.

25 июля с 17:00 гостей ждут на станции Мир (Эльбрус) на фотосессию, а в 18:00 Orchestra of New Time представит саундтреки из известных фильмов и классические произведения в авторской аранжировке. С 19:00 будет организован спуск на канатных дорогах.

18 августа в 18:00 на поляне Азау выступят артисты российской эстрады и известные коллективы Северного Кавказа (имена звезд пока держат в секрете). Выше, на одной из станций канатных дорог, состоится автограф-сессия.

Гостей ждет симфоническая музыка, неоклассика и диджей-сеты. Фото: Кавказ.рф

Также отдыхающих ждут авторские диджей-сеты: 18 и 31 июля, 8 и 22 августа – на станции Мир, 1 и 15 августа – на станции Зарамаг-1.

Как рассказали организаторы мероприятий, всего до конца теплого сезона на курортах пройдет больше десяти концертов, объединенных под кодовым названием «Горы звучат». Расписание может меняться. Следите за информацией на сайте STAV.KP.RU.

КСТАТИ

В ближайшее время на Эльбрусе планируют открыть 8 новых горнолыжных трасс на 12 км. Среди них появятся как детские маршруты, так и «чёрные» для настоящих экстремалов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Эльбрусе завершился самый продолжительный сезон: что теперь разрешено делать на высочайшей вершине Европы