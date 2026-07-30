В Кисловодске в русле реки Белая обнаружена женщина. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН. Перейти в Фотобанк КП

Потерявшую память женщину спасли в Кисловодске. Инцидент произошел 30 июля на неглубокой реке Белая в районе улицы Седлогорской. Женщину в воде заметили очевидцы и сообщили об этом полицейским. На место прибыли сотрудники МВД, спасатели и бригада скорой помощи.

Сотрудники спасательной службы вытащили женщину из реки и передали медикам они обследовали ее состояние. Вероятно, она потеряла память и не могла объяснить, как оказалась в таком положении. О других травмах не сообщается.

«Благодарю спасателей, сотрудников полиции и медиков за слаженные и профессиональные действия», – сказал глава Кисловодска Евгений Моисеев.

На место прибыли полиция, спасатели и медики. Фото: пресс-служба администрации Кисловодска

Полиции предстоит выяснить, что произошло с женщиной, как она оказалась в реке и связаться с ее родными и близкими. А медики проведут обследование и проверят ее состояние здоровья.

Ранее случайный прохожий спас 10-летнего мальчика из реки в станице Ессентукской. Ребенок тонул в речке рядом с парком. Пока спасатели и медики ехали на место, оказавшийся рядом молодой человек бросился в воду и вытащил тонущего на берег.

Мальчик отделался испугом и в госпитализации не нуждался. Его передали родителям. А спасшего его жителя Ессентуков поблагодарили за мужество и неравнодушие.

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