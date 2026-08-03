«Метеоры могут появляться в любой части неба»: пик потока Персеиды ожидается на Ставрополье в ночью 13 августа

В ночь с 12 на 13 августа жителей Ставрополья ждет настоящее небесное шоу Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В ночь с 12 на 13 августа жителей Ставрополья ждет настоящее небесное шоу – пик метеорного потока Персеиды. В этом году все сложилось как нельзя удачно. По словам астрономов, главный звездопад совпадает с новолунием. Это означает, что разглядеть до 100 падающих метеоров в час не помешает ничто.

Август – традиционно месяц, когда в небе над Северным Кавказом происходят подобные явления. И если в прошлые годы яркая Луна мешала наблюдениям, то 2026 обещает стать настоящим подарком для всех, кто мечтает увидеть «звездный дождь».

Когда смотреть

Персеиды активны с 17 июля по 24 августа. Пик активности придется на утро 13 августа. Лучшее время для наблюдения – с полуночи до рассвета, когда точка, откуда вылетают метеоры потока в созвездии Персея, поднимется высоко над горизонтом.

Особенность этого года – фаза новолуния 12 августа, которая обеспечит темное небо, и естественная подсветка не помешает заметить даже слабые метеоры.

«Если у вас есть возможность, наблюдайте в обе ночи: 12-13 и 13-14 августа – иногда Персеиды показывают дополнительную активность через 0,7-1,5 дня после основного максимума, хотя в 2026 году это не гарантировано», – сообщает сервис Star Walk.

Где лучше всего наблюдать

Астрономы говорят, что лучше всего поток Персеиды будет виден в средних северных широтах, где как раз и находится Ставропольский край. У местных жителей есть возможность, которой позавидовали бы многие звездолюбители.

Персеиды лучше всего наблюдать в средних северных широтах Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Персеиды лучше всего наблюдать в средних северных широтах – здесь метеоры могут появляться в любой части неба. Радиант метеорного потока поднимается на достаточную высоту в небе примерно к 22:30 по местному времени. Севернее примерно 60 градусов северной широты продолжительные летние сумерки могут заметно ухудшить видимость», – добавили эксперты.

Предупреждаем: главный враг любого наблюдателя – это городская засветка. Жителям Ставрополя и других крупных городов края лучше выехать за город, подальше от уличных фонарей. Идеальные места – открытые участки с широким обзором неба: поля, холмы и возвышенности.

Кстати, наблюдать звездопад можно без специального оборудования. Важно лишь выбрать правильную смотровую площадку.

Единственное, что может помешать увидеть метеоры, – прогноз погоды. Он может внести свои коррективы. Для хорошего обзора небо должно быть ясным и безоблачным.

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