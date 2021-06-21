На Ставрополье нашли мертвым муниципального депутата

Депутата обнаружили в своем доме без признаков насильственной смерти

В городе Ипатово Ипатовского городского округа нашли тело депутата думы городского округа Андрея Ледовского. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в администрации Ипатовского округа Ставрополья.

Его обнаружили в своем доме без признаков насильственной смерти. Сейчас выясняются подробности инцидента.

Известно, что Ледовской Андрей Алексеевич был депутатом Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края по одномандатному избирательному округу № 7. В Думе Ипатовского городского округа был председателем комитета по социальным вопросам, вопросам образования, науки, культуры и спорта, молодежной политике, средствам массовой информации, член фракции «Единая Россия».

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