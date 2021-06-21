Глава Кисловодска Курбатов больше недели остается в искусственной коме после падения с электросамоката

За жизнью и здоровьем мэра Кисловодска Александра Курбатова продолжают следить земляки и другие жители Ставрополья Фото: Александр БОЙКО

Глава Кисловодска Александр Курбатов, который получил тяжелую травму головы после неудачного падения с электросамоката, все еще находится в искусственной коме.

Сейчас градоначальник ставропольского курорта – под пристальным наблюдением медиков в Москве. Известно, что повторной операции не требуется.

Напомним, глава Кисловодска Александр Курбатов упал с самоката 12 июня. Вечером этого же дня градоначальнику сделали операцию. 13 июня главу Кисловодска в тяжелом состоянии транспортировали в Москву.

Курбатов был введен в состояние искусственной комы. Транспортировка прошла успешно. После полуночи глава Кисловодска был доставлен на лечение в Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко.

Вячеслав Сергиенко будет руководить Кисловодском, пока Александр Курбатов находится в больнице после падения с самоката

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что пока мэр ставропольского курорта находится в больнице, пост и.о главы Кисловодска занял Вячеслав Сергиенко. 17 июня его назначение на должность первого заместителя главы администрации курорта согласовали депутаты.

За жизнью и здоровьем мэра Кисловодска Александра Курбатова продолжают следить земляки и другие жители Ставрополья.

- Семья Александра Вячеславовича выражает всем огромную благодарность за поддержку. Родители, супруга и дети говорят жителям Кисловодска и региона спасибо за то, что это трудное время вы переживаете вместе с ними, - прокомментировали в пресс-службе администрации.

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