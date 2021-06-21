«Это возмутительно!»: в Черкесске сняли билборд с Суворовым после жалобы замминистра по нацполитике

Александр Суворов оскорбил чувства жителей Черкессии. Фото: социальные сети

Ко Дню России в Черкесске повесили билборд с изображением русского полководца Александра Суворова. Рядом с его портретом традиционная надпись "Страна победителей", которая отсылает к завоеваниям и вкладу Суворова в историю России. Однако плакат сильно задел чувства некоторых жителей Карачаево-Черкессии.

Особенно сильно возмутился заместитель министра по нацполитике, этнический ногаец Адлер Туркменов. Он узнал о плакате, который повесили власти, из соцсетей и немедленно выехал на место. На фоне Суворова чиновник записал видео-обращение "к тем, кто додумался это сделать".

- Это примерно то же самое, как если бы поставили памятник Сталину, который депортировал карачаевский народ, или памятник в Чечне Ермолову, который является палачом чеченского народа, - объяснил свою претензию Туркменов.

По словам чиновника, Суворов устроил геноцид ногайского народа, который является субъектообразующим для Карачаево-Черкессии. Поэтому Туркменов, как представитель этого народа, негодует.

На следующий день в официальном инстаграма-аккаунте он опубликовал видео, как строители демонтируют плакат. Однако совсем скоро публикация оказалась недоступной для просмотра - Туркменов ее удалил.

Обратимся к истории: в 1782 году Александра Суворова назначили командиром Кубанского корпуса. Тогда на территории региона проживали ногайцы, которые начали восстание против ставленника России, крымского хана Шахин-гирея. Царская власть приказала Суворову подавить эти восстания.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала о двойственном отношении республик СКФО к личности упомянутого Сталина. Например, в Ставропольском крае в 2017 году установили бюст вождю, и он не вызвал серьезного общественного резонанса. В Северной Осетии местные жители буквально попросили и у них увековечить память Сталину.

А вот в Ингушетии все сложно - там законодательно запрещено отливать и устанавливать бюсты Иосифу Виссарионовичу.

- Проект закона "О запрете на территории региона увековечения памяти Сталина" принят накануне 73-й годовщины депортации всего ингушского народа. Он предусматривает запрет на увековечение памяти Сталина, который подверг массовым репрессиям целые народы СССР и отдельных граждан, – отметил председатель парламента республики Зелимхан Евлоев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ставропольском аэропорту открыли памятник полководцу Суворову

Интересный факт: в марте 1778 года Суворов посетил Ставропольскую крепость в качестве инспектора и нашел здесь «семь эскадронов Владимирского драгунского полку при полковом командире (подробнее).