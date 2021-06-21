В Дагестане верующим разрешили общаться с богом только онлайн

В Дагестане ввели дополнительные ограничения из-за коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Республиканский Роспотребнадзор опубликовал указ за подписью руководителя ведомства Николая Павлова о запрете на богослужения с присутствием людей. Теперь находиться в храмах и мечетях сможет только духовенство.

- Постановляю: руководителям религиозных организаций всех вероисповеданий в Дагестане с 21 июня и до прекращения режима повышенной готовности на территории республики не допускать проведение богослужений с присутствием людей. Для доступа граждан с богослужениям использовать онлайн-трансляции в сети интернет, телевизионной сети и другие виды дистанционного общения, - сказано в документе.

Таким образом, общение с богом будет проходить в дистанционном формате. На настоящий момент в Дагестане выявили 34 745 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. 1 518 человек скончались.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о других ограничениях, введенных в Дагестане. Но не только в республике ужесточают карантинные меры: в Ставропольском крае отменили массовые мероприятия.

Уже сегодня, 21 июня в Ставрополе отменили трансляцию матча Россия-Дания, которая должна была проходить на Александровской площади. Также говорится о том, что власти отменят большой выпускной бал, что сильно огорчает школьников.

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