Сделавшие прививку отдыхающие смогут оздоравливаться и не переживать о том, что могут заболеть, считает мэр курорта

В Ставропольском крае санаториям могут запретить принимать гостей без прививки от коронавируса. Об этом говорили на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции и курортного совета, объединяющего руководителей санаторно-курортного комплекса в Железноводске.

Причиной послужило ухудшение эпидобстановки в различных регионах страны, в том числе и на Ставрополье. Напомним, что за последние две недели в краевом центре вдвое выросло число тяжелых случаев течения коронавируса.

В администрации Железноводска сайту stav.kp.ru рассказали, что градоначальник Евгений Моисеев поддержал инициативу руководителей санаториев по обращению в адрес губернатора Ставрополья с предложениями о приеме туристов на отдых и лечение в здравницы курорта только при наличии справок об антителах или сертификата о прохождении вакцинации.

- Если к нам каждый приедет с антителами, мы сможем предоставить всем дополнительные гарантии 100% безопасного отдыха в дополнение к принимаемым на сегодняшний день мерам, показавшим свою большую эффективность в борьбе с коронавирусом. Отдыхающие смогут оздоравливаться и не переживать о том, что могут заболеть, - поделился мэр ставропольского курорта Евгений Моисеев.

Тем временем на курортах нашего региона специалисты тщательно проводят санитарную обработку бюветов, парков и скверов. Ведется широкая кампания по применению профилактических мер в общественном транспорте, учреждениях досуга, кафе, ресторанах и кинотеатрах.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе вдвое выросло число тяжелых случаев течения коронавируса. Об этом сайту stav.kp.ru рассказал главный врач Ставропольской краевой клинической станции скорой медицинской помощи Антон Фарсиянц.

По его словам, за последнюю неделю стало вдвое больше пациентов, которые переносят болезнь в тяжелой форме. Так, за сутки диагноз подтвердился у 88 жителей Ставрополья.

По этой причине станция скорой помощи увеличила число бригад, выезжающих на вызовы больных с температурой, в том числе симптомами Covid-19. Если раньше в краевом центре каждый день работали только 3 таких бригады, теперь их количество выросло до 5.

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