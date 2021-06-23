Больше и качественнее: Ставрополье обеспечивает продуктами себя и делится с другими

Фото: сайт минсельхоза СК,

Производство растет

Стабильный рост объемов производства пищевых продуктов отмечается в крае уже несколько лет, постоянно улучшается и качество ставропольской продукции. Успехам отрасли способствует государственная программа Ставропольского края «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка».

Несмотря на все сложности из-за пандемии и связанных с ней ограничений, достаточно результативным для отрасли - благодаря принимаемым на региональном уровне мерам - оказался и прошлый год. По сравнению с 2019-м у нас стали больше производить растительных масел, сыров, питьевого молока, мясных полуфабрикатов, мяса крупного рогатого скота и сельскохозяйственной птицы, круп и майонезов. Рост составил от 2 до 18%.

Оборот предприятий-производителей пищевых продуктов, в том числе напитков, в 2020 году достиг 115,9 млрд рублей, что на 3,2% больше, чем в 2019-м. Доля этой сферы в краевом промышленном обороте составила 29,1%.

Еще одно серьезное подспорье для развития пищевых и перерабатывающих предприятий края - инвестиционные проекты. В этом году планируется реализовать 16 инвестпроектов общей стоимостью около 6,5 миллиарда рублей. В результате в крае создадут 873 новых рабочих места.

- Перед пищевой промышленностью стоит задача повышения эффективности работы организаций в целом, диверсификации производства и повышения конкурентоспособности вырабатываемой продукции, - говорят в правительстве края. - Поэтому важными перспективами развития является применение научных разработок и роботизация производства. Прежде всего, это связано с разработкой новых технологий по глубокой переработке сырья и выработкой новых видов продуктов, а также усилением конкуренции со стороны мирового рынка продовольствия.

Чтобы идти в ногу со временем, в прошлом году принципы бережливого производства успешно внедрили 12 пищевых предприятий края. В 2021-м планируется привлечь к участию еще шесть.

Повышение технического уровня производства в результате модернизации и автоматизации производства, внедрения нового оборудования привело к росту производительности труда - в 2020 году в базовых отраслях экономики Ставропольского края, в том числе в пищевой промышленности, этот показатель составил 103,3%.

ВАЖНО!

По объемам производства сельскохозяйственной продукции Ставрополье - один из лидеров в стране.

В общероссийской корзине существенная доля ставропольской продукции по: муке - 3,5 процента (+ 0,5 процента к 2019 году), макаронным изделиям - 4,1 процента (+ 0,2 процента), минеральной воде - 7,3 процента, мясу птицы - 7,9 процента (+ 1,1 процента).

А в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах край на первом месте по производству макаронных изделий, мяса и субпродуктов, мяса птицы и продуктов для детского питания на злаковой основе.

«Высший пилотаж»

Ставрополье может не только полностью обеспечить себя основными продуктами питания, но и поделиться ими с другими регионами и странами. Ориентир на экспорт, считают в правительстве края, - хороший стимул для развития производства готовых продуктов.

По данным краевого минсельхоза, в прошлом году на внешний рынок было продано ставропольской продукции более чем на 200 млн долларов - почти на 16% больше, чем в 2019-м.

В общем объеме краевого экспорта пищевая и перерабатывающая промышленность занимает 3-е место (47,4 млн долларов или 147 тысяч тонн). Основную же долю составляет зерновая продукция (760 тыс. тонн, или 163 млн долл.). На втором месте - мясо и «молочка» (128,8 млн долл. или 87 тыс. тонн).

Успехи объясняют в ведомстве целенаправленной работой ставропольских предприятий по выходу на новые внешние рынки сбыта и, конечно, улучшением качества произведенной в крае продукции, ее конкурентоспособностью.

- Экспортеры, как правило, - это лучшие в своих отраслях компании. Ориентир на экспорт стимулирует развитие предприятий, которые стремятся выпускать конкурентоспособную продукцию, отличающуюся высоким качеством. Для ее производства предприятия проводят модернизацию, осваивают новые технологии и направления. Внешнеэкономическая деятельность для любого предпринимателя - высший пилотаж, - подчеркивают в министерстве сельского хозяйства СК. - Для Ставрополья, как региона с огромным агропромышленным потенциалом, развитие экспорта сельхозпродукции, особенно продукции переработки, - направление приоритетное.

Желание продавать свою продукцию за рубежом - стимул для появления новых производств и совершенствования имеющихся, а это, в свою очередь, ведет к созданию дополнительных рабочих мест, повышению доходов и в целом улучшению качества жизни. А растущий экспорт - это приток денег в краевую казну. Поэтому экспортоориентированным предприятиям, которые формируют имидж Ставрополья на международных рынках, власти края уделяют особое внимание. Региональная составляющая в вопросах российского экспорта - важная задача текущего года, говорят в минсельхозе.

КСТАТИ

Какие ставропольские продукты полюбили за границей Ставропольская минералка, уникальными целебными свойствами, завоевывает популярность далеко за пределами края. Сегодня на нее приходится 25 процентов всего регионального экспорта пищевой и перерабатывающей промышленности. Основные импортеры (всего их 27 стран) - Казахстан, Армения, Украина, Беларусь, Азербайджан. Нашу минералку уже попробовали и полюбили также в США, Австралии и Израиле. Работа над освоением новых рынков сбыта ведется постоянно.

Впервые за свою историю Ставрополье планирует экспортировать еще один вкусный и полезный продукт - тепличную клубнику. Эталонный сорт «Эльсанта», выращиваемый по европейской технологии в Предгорном районе уже называют «красными бриллиантами» Ставрополья.

Фото: сайт минсельхоза СК.

Идеальной формы ягоды могут храниться до 15 дней - это хороший срок годности для зрелой, нежной клубники премиум-класса, означающий, что ее можно транспортировать не только по России, но и, к примеру, в страны Ближнего Востока. Процесс по наращиванию объемов производства этой ягоды, идет постоянно.

Больше изготавливают у нас и различных плодоовощных смесей - край стабильно обеспечивает этой продукцией не только внутренний рынок, но и регионы страны. Часть переработанной идет за границу. К примеру, в прошлом году на иностранные прилавки было отправлено почти 1,5 тысячи тонн консервированных и замороженных овощей и фруктов на 1,95 млн долларов - в 1,3 раза больше, чем в 2019 году.

Основная доля приходится на консервированные смеси фруктов - 1,5 млн долл. (906 тонн). Их охотно покупают в Армении, Белоруссии и США. А вот замороженные овощи (картофель, горох, кукуруза) популярны в Азербайджане, Казахстане, Туркмении - этими странами было закуплено продукции на 333 тыс. долл. (509 тонн).

Консервированные томаты и прочие овощи (75 тонн на сумму 72 тыс. долларов) украсили прилавки магазинов Южной Осетии и Украины. А фруктовые джемы (пробные партии в небольших объемах) - Белоруссии и Армении.

Благодаря высокому качеству нашей продукции ставропольские производители открывают новые рынки сбыта.