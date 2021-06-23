«Приезжай ко мне»: Айза слила интимную переписку с Гуфом

Восстановить разрушенные отношения не удалось Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Новый поворот в скандале, который обсуждают уже два дня. После сообщений о воссоединении с Гуфом Айза сделала сенсационное признание - они с рэпером не будут вместе. И даже больше - никогда не станут друзьями.

Все началось с исповеди Айзы для онлайн-кинотеатра Premier. 36-летняя звезда сказала, что она вновь в отношениях с бывшим мужем.

- Меня недавно спросили, кто мой новый мужчина. И я сказала, что это моя судьба. Да, мы снова сошлись с Лешей. Я снова жена Гуфа. Ну, еще не жена - баба Гуфа, - говорила она. - Будто я целуюсь с родственником. Но мне понравилось, это было классно. Мы лежали долго в обнимку, ставили друг другу свои любимые песни.

Но после такого признания Гуф стал публиковать фотографии с другой девушкой. И это больно ударило по чувствам Айзы. В своих соцсетях она заявила, что больше никогда не будет общаться с бывшим супругом.

- Я никогда в жизни не видела такого духовно больного человека! Он ведь лгал не только мне! Но и своей бабе. Леша, ты предатель, лгун! И ты поступил невероятно плохо. Я никогда не прощу тебе этого, - написала Айза, прикрепив скрины их переписок.

Слив переписки Айзы и Гуфа. Фото: соцсети

Возрождения отношений не получилось. Первый разрыв артистов случился еще в 2014 году. После Айза вновь вышла замуж — за серфера Дмитрия Анохина, в этом браке родился сын Элвис. Отношения были токсичными, уверяет звезда, и потому в 2020 году они завершились. Пара поддерживала дружбу только из-за общего бизнеса.

Не нашла счастья Айза и с певцом Олегом Майами: «Олег считал, что я вульгарная и пошлая. Мне нельзя было петь другие песни, слушать других музыкантов, кроме него». Отношения закончились абортом.