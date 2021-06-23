Перестрелка из-за земли в Ингушетии 23 июня 2021 года: один погиб, трое оказались в больнице

В Ингушетии снова убивают за землю Фото: Василий Вахрин

23 июня 2021 года в Назрановском районе Ингушетии произошла перестрелка из-за раздела земельного участка. Группа мужчин вступили в конфликт, который закончился смертью и серьезными ранениями.

- 23 июня в сельском поселении Кантышево между местными жителями произошел конфликт с применением огнестрельного оружия. В результате чего погиб местный житель 1982 года рождения. Трое участников конфликта с огнестрельными ранениями доставлены в больницу, - заявили в прокуратуре Ингушетии.

На место происшествия выехал прокурор Назрановского района. Полиция уже задержала подозреваемого, который открыл огонь по оппонентам. Следователи возбудили уголовное дело сразу по двум статьям - "убийство" и "покушение на убийство двух и более лиц".

Прокуратура инициировала проверку. Ведомство установит причину и все обстоятельства происшествия, чтобы предъявить обвинения мужчине. Также прокуратура взяла дело на контроль.

По предварительной информации погибший - житель Ингушетии Хасбулат Кодзоев.

Обновление информации на 23:15

МВД России по Республике Ингушетия дало официальный комментарий по убийству мужчины. Следователи выяснили, что преступник открыл огонь из охотничьего карабина "Сайга".

- Местный житель 1962 года рождения в ходе внезапно возникшей бытовой ссоры выстрелами из охотничьего карабина "Сайга" ранил четырех человек. Всех пострадавших доставили в больницу, где один из них скончался, трое остальных госпитализированы в хирургическое отделение, - рассказали в ведомстве.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Точно такая же ситуация произошла в 2020 году в Ингушетии, но уже в Назрани. Два брата не поделили землю. Всего в инциденте замешано 15 человек.

Очевидцы сообщали о семерых пострадавших. Четырех человек убили. Среди них были сотрудники Росгвардии и полиции. Они, по словам источников в силовых органах, тоже были членами семьи. Участие росгвардейца в инциденте подтвердили представители Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии.

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