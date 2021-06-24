Марсианские облака: на Ставрополье ученые пытаются разобраться, что за загадочное явление было в небе

По мнению некоторых астрономов, увидеть такое природное явление можно только летом в предрассветный час или после заката. Фото: https://vk.com/26stav

Жители Ставрополья вечером 23 июня заметили странные хаотичные полосы, появившиеся в небе. По словам очевидцев, их было видно из Ставрополя, а также из Курского, Изобильненского, Левокумского, Новоалександровского и Арзгирского округов.

В сеть стали активно публиковать фотографии и ролики с загадочными серебристыми облаками.

Астрономы - любители написали в комментариях, что это серебристые облака, также известны как мезосферные облака или ночные светящиеся облака. Это сравнительно редкое атмосферное явление, крайне разреженные облака, возникающие в мезосфере под мезопаузой (на высоте 76—85 км над поверхностью Земли) и видимые в глубоких сумерках, непосредственно после заката или перед.

По мнению других специалистов, увидеть такое природное явление можно только летом в предрассветный час или после заката. Также подобное явление можно заметить на Марсе, поэтому серебристые облака нередко называют еще и марсианскими.

Также подобное явление можно заметить на Марсе, поэтому серебристые облака нередко называют еще и марсианскими

«КП-Северный Кавказ» связалась со специалистом из центра по гидрометобеспечению Ставропольского края.

- Красивое явление, которое вчера, 23 июня наблюдали жители Ставрополья в небе, не является метеорологическим. По этой причине мы не может прокомментировать, что это было и как возникло, - объяснили там.

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