Ходил с обрезом по улицам и потерялся: случайность помогла раскрыть тройное убийство в Ставрополе

Чтобы прятать оружие, ставрополец его укоротил Фото: Дарья АСЛАМОВА

Краевой суд вынес приговор по запутанному уголовному делу. Перед судом предстал житель Ставрополья Валерий А., которого обвиняли в тройном убийстве краденным ружьем. Мужчину установили по окурку спустя пять лет.

Корреспондент сайта stav.kp.ru узнал подробности.

ВИСЯК

Убийство трех человек в Ставрополе, совершенное в январе 2014 года, не могли раскрыть пять лет. Улики есть, экспертизы - тоже, но подозреваемых и орудия нет. Даже больше - убийства не могли связать в одно уголовное дело. Намечался новый висяк!

В это время в Омской колонии отбывал наказание Валерий А., осужденный за умышленное причинение вреда здоровью. Как только мужчина освободился, он уехал на малую родину, в Курской район Ставрополья. Позже на время перебрался в Чечню, где его вновь задержали оперативники.

В ПОИСКАХ ТЕПЛА

- На допросе Валерию сказали, что его подозревают в убийстве, и он все начал детально описывать. Зимой 2014 года проживал у друга в Изобильном. У того внезапно пропали охотничье ружье, переделанное под обрез, патроны к нему и сожитель. Он связал все и не стал сообщать в полицию, чтобы не привлекать к себе внимание, - рассказывает источник "Комсомольской правды" в суде.

В январе Валерий приехал с обрезом в Ставрополь. Официальная причина не известна, но источник "КП-Ставрополь", знакомый с материалами допроса, уточнил, что первоочередная цель - поквитаться с дилером за некачественный наркотик. Но тот не брал телефон. Валерий тогда решил погреться у брата, но и он был не в зоне действия сети. Чтобы не замерзнуть, Валерий прошмыгнул в подъезд за жильцом.

- Этим жильцом оказался пенсионер МВД. Ему сразу не понравился вид чужака. Начал возмущаться, что ходят всякие. А когда увидел выпирающий из одежды обрез - напрямую спросил, что тот здесь делает с оружием и зачем оно ему. Тогда Валерий почти в упор выстрелил в него и убежал.

Мужчина решил уйти подальше. Вспомнил, что в часе ходьбы живет знакомая, которой он сбывал золото, - и двинул туда.

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ

У Валерия — богатая уголовная биография. Кроме тяжкого вреда здоровью — два разбоя. Потому с приятелями мужчина мог не видеться годами. Елена* впустила знакомого и даже накрыла на стол. Беседу под сигареты прервал муж женщины, который спал в соседней комнате. О незваном госте он не знал и потому возмутился такой встрече.

- Мужчины скандалили. Валерий взялся за обрез и выстрелил хозяину дома в ногу. Пока тот волочился до дивана, он перезарядился и сделал контрольный выстрел. Елена стала паниковать. Гость договорился с ней, что они инсценируют нападение неизвестного. Он ее свяжет, переоденется в одежду мужа, чтобы его не заметили собаки и соседи, и скроется. А женщина дозовется прохожих и вызовет полицию. Но уголовное прошлое подсказывало Валерию, что знакомая может проколоться. И чтобы не оставлять свидетеля, он вырубил женщину бутылкой и перерезал ножом горло.

Валерий поджег дом. На выходе он пересекся с соседкой, которая признала в Валерии покойного мужа Елены. Тот, на удивление, не поздоровался с ней, что вызвало у нее подозрение. Но разбираться с этим времени не было.

Фото с места ЧП: СУ СКР по СК

Мужчину не поймали, но он сел за другое преступление - за жестокое избиение человека.

НАШЛИ ПО ОКУРКУ

Причиной задержания Валерия стал окурок, который нашли на месте второго убийства. На нем обнаружили ДНК Елены и неизвестного мужчины. Установить, кто это был - дело трудоемкое. Но помогла случайность!

Омскую колонию включили в экспериментальный проект по геномной регистрации. Осужденные должны были оставить свои "следы", которые затем заносились в общую базу. В 2019 году эксперты сделали вывод, что ДНК на окурке принадлежит Валерию А. Данные передали ставропольским полицейским, и бывшего зэка задержали.

- На самом деле, окурок - это зацепка. Были еще записи с камер, но там виден только силуэт мужчины. Были признательные показания и следственные выводы с места преступления. Вот один из примечательных фактов. Он прекрасно ориентировался в местности и потому без труда показал, где выкинул обрез. На том месте было здание, а он сбросил оружие в котлован. И действительно, в 2014 году там еще велась стройка, - говорит источник "КП-Ставрополь" в суде, знакомый с материалами уголовного дела.

Валерия обвиняли в хищении, переделке и хранении оружия, убийстве трех человек, в том числе - совершенное с целью скрыть другое преступление, а также умышленном уничтожении имущества. В суде он отказался от признательных показаний, потому заседания шли почти 1,5 года. В июне 2021 года прокуратура Ставропольского края сообщила, что присяжные вынесли мужчине вердикт.

- Суд, согласившись с позицией прокурора, и на основании вердикта коллегии присяжных заседателей назначил виновному лицу наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, а остального срока в исправительной колонии особого режима, - сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

*имя изменено

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