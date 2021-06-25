Что грозит желающим купить сертификат о прививке от коронавируса в Ставропольском крае

Цены сертификатов растут каждый день Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ставропольском крае идет массовая вакцинация от коронавируса. По последним данным, прививку сделали более 300 тысяч человек. "Но надо в четыре раза больше", - заявил губернатор Владимиров. Несмотря на это, на Ставрополье обязательную вакцинацию пока не вводят, но уже дано поручение проработать план, как это можно реализовать. Мошенники пытаются спекулировать на теме и предлагают купить сертификат о прививке от коронавируса в Ставропольском крае. Что за это грозит - в материале "КП-Ставрополь".

Накажут и продавца, и купца

По данным сайта stav.kp.ru, в Ставропольском крае пока не регистрировали случаев покупки сертификатов. За подобное преступление предусмотрена ответственность по 327 статье УК РФ ("Подделка документов") - которая затрагивает как продавцов, так и покупателей.

За изготовление подделки грозит до 2 лет тюрьмы, за продажу - до 3 лет тюрьмы. А за покупку - до года. Кроме того, за использование документа на работе или в учебе можно получить штраф до 80 тысяч рублей либо два года обязательных работ.

Цена сертификата растет каждый день

Как удалось выяснить корреспонденту «КП-Ставрополь», стоимость подделок увеличивается каждый день. Причиной стало заявление губернатора о возможности введения обязательной вакцинации от ковида в Ставропольском крае.

На сегодня цена выросла более чем вдвое. А места, где можно было купить, стали шифроваться и действовать через посредников. "Продавцы" обещают предоставить сертификат с занесением в реестр.

Темпы вакцинации выросли

Однако темпы вакцинации в Ставропольском крае выросли на 30%. Всего в регионе прививку от коронавируса сделали 320,5 тысячи человек, в том числе – около 6 тысяч человек получили первый компонент вакцины за 24 июня. Цифра также увеличится после того, как было решено о работе пунктов вакцинации без выходных. Это, кроме того, позволит разгрузить очереди.

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