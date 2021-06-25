В храмах верующих ставропольцев просят соблюдать дистанционный и масочный режимы. Фото: Алесандр Груз

В Ставрополь привезут мощи Александра Невского, несмотря на коронавирус. Об этом сайту stav.kp.ru рассказали в пресс-службе Ставропольской митрополии.

Так, ковчег с мощами князя Александра Невского привезут в Ставрополь 27 июня 2021 года. Мощи в храме можно будет посмотреть в 09:00 в Казанском Соборе краевого центра. Отбытие ковчега с мощами Александра Невского из Казанского Собора состоится 3 июля 2021 года в 18:00

- Во время пребывания ковчега в храм, а именно Казанский Кафедральный собор каждый день священники со всех благочиний епархии будут совершать молебны с Акафистом святому, - об этом сообщили в пресс-службе Ставропольской митрополии.

Напомним, что в Ставропольском крае ужесточили меры по коронавирусу. Из-за увеличения роста госпитализаций, в регионе отменены все массовые мероприятия. Также в крае усилен контроль за соблюдением действующих профилактических мер.

- В связи с пандемией коронавирусной инфекции, большого скопления верующих не ожидается, поэтому специальных агитационных и рекламных мероприятии не проводилось. В обязательном порядке будут соблюдаться дистанционный и масочный режимы, - прокомментировали в пресс-службе Ставропольской митрополии.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополь святые мощи прибудут из города Городовиковска, Элистинской и Калмыкской епархии. 26 июня после Божественной Литургии в храме святого страстотерпца цесаревича Алексия ковчег с мощами св. Александра Невского передадут представителям Ставропольской и Невинномысской епархии.

Мощи, согласно верованиям христиан, обладают чудодейственной силой. Если к ним прикоснуться, можно излечиться от многих болезней, защититься от зла и демонской силы. Верующие верят, что Александр Невский, который при жизни прославился добрыми делами, после своей смерти помогает людям, исцелять, направлять на путь истинный. Такую силу останкам святых дает сам Всевышний.

О чем молятся Александру Невскому

Александр Невский считается надежным помощником для всех христиан, которые обращаются к нему с искренней молитвой. Благоверный князь слышит просьбы, которые касаются самых разнообразных ситуаций: конфликтов в семье или на работе; проблем со здоровьем; отсутствия силы духа; несправедливости, клеветы;

преследования беззащитных людей; недостаточной крепости веры и угрозы для жизни.