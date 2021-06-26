«Единая Россия» выдвинула Кадырова кандидатом на выборах главы Чечни

По итогам тайного голосования партийцы единогласно поддержали нынешнего главу республики Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Региональное отделение партии «Единая Россия» выдвинуло чеченского лидера Рамзана Кадырова кандидатом на пост главы республики на предстоящих сентябрьских выборах.

Так, 26 июня, в столице Чечни прошла партконференция регионального отделения «Единой России» по выдвижению кандидата на должность руководителя республики, выборы которого пройдут 19 сентября.

На рассмотрение выдвинули кандидатуры депутата Госдумы от Чечни Магомеда Селимханова и Рамзана Кадырова.

По итогам тайного голосования партийцы единогласно поддержали нынешнего главу республики. За кандидатуру чеченского лидера проголосовали все 176 делегатов партконференции, которые имеют право голоса. На конференции был и сам Рамзан Кадыров.

— Мы все вместе пойдем на эти выборы, если народ выберет, в отведенный срок будем максимально трудиться на благо народа, так же, как трудились до сих пор. Днем и ночью: ради Аллаха, ради народа, ради того, чтобы наша родина процветала, — сказал глава республики во время выступления на конференции.

Ранее «КП» писала, что президент Владимир Путин предложил Рамзану Кадырову пойти на выборы главы Чечни на новый срок. Глава государства пожелал политику успехов на предстоящих выборах.

— Надо на них идти. При вашем личном участии, непосредственном, порой действительно прямом, Чечня стала одним из наиболее безопасных регионов нашей страны. Это точно совершенно, — подчеркнул российский лидер в ходе прошедшей по видеосвязи встречи с руководителем субъекта государства.

А до этого Кадыров назвал себя «проектом Путина»?

–Я – избранный глава Чеченской республики. Я – пехотинец Владимира Путина. Я – проект можно сказать, президента. Если бы он не поддержал самые сложные времена моего народа и меня, то сегодня может быть, по- другому было бы. Поэтому мои результаты, показатели – это в основном заслуга президента Путина.