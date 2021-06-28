«Я поменяюсь»: блогер Красная борода извинился за фото с недостаточно одетыми девушками в Дагестане

Свой поступок мужчина назвал необдуманным. Фото: личный архив Сергея

Очередной скандал вокруг «непотребных» фото разгорелся в Дагестане. Главным героем истории стал недавно перебравшийся в республику питерский блогер Красная борода. Сергей разместил на своей странице в социальных сетях снимки, сделанные в районе Сулакского каньона. На первом фото мужчина кладет руки на бедра двум девушкам в очень коротких шортах, а на втором - на спине отжимающегося Сергея лежит девушка в таких же шортах и с открытым пупком.

Яркие снимки не остались незамеченными, и на блогера тут же набросились местные моралисты. Постыдными им показались не только оголенные телеса красоток, но и внешний вид Сергея - не оценили дагестанцы ярко-красную бороду и ирокез питерского блогера.

Дабы избежать откровенной травли и угроз, Сергей не только удалил оказавшиеся провокационными кадры, но и принес публичные извинения, пообещав изменить свою внешность и больше не совершать таких необдуманных поступков.

Девушки в папахах показались местным жителям слишком раздетыми. Фото: личный архив Сергея.

- Уважаемый народ Дагестана. Я искренне прошу у Вас извинения за свое недавнее поведение. Я на самом деле очень многое осознал. Я изменюсь как внешне, так и внутренне. Мне очень нравится Дагестан и я ни в коем случае никого не хотел обидеть и задеть своим внешним видом и своими публикациями. Впредь такого больше не повторится, - пообещал Сергей.

Впрочем, многие пользователи Instagram из числа местных жителей, встали на защиту Красной бороды:

- Это его личное дело, фотографируется как хочет. Почему он должен извиняться? Наши как будто чем-то отличаются, - пишут местные жители.

- Сережа, все в порядке, не надо извинений. Извиняться-то в принципе и не за что, - комментируют дагестанцы.

Как стало известно сайту stav.kp.ru, Сергей приехал в Дагестан еще апреле 2021 года в качестве тур-блогера и сразу привлек внимание местных своей яркой внешностью. Привлек - в хорошем смысле слова.

Блогер Красная борода приехал в Дагестан из Питера. Фото: личный архив Сергея.

- У меня с местными сложились очень хорошие отношения, многие подходили, знакомились и даже просили сделать совместное фото, - рассказал Сергей корреспонденту «КП-Северный Кавказ».

Гостеприимные дагестанцы не только с удовольствием знакомились с блогером, но и звали в гости, угощали местными блюдами. Как говорит Сергей, ничего не предвещало скандала. То, что кого-то в 21-м веке заденет вполне безобидный кадр, он и подумать не мог.

- Ко мне в Дагестан приехали коллеги-блогеры и подписчики. Я для них организовывал прогулки. В тот день мы поехали в сторону каньона, я остановился на заправке, рядом продавали сувениры. Хозяин предложил сфоткаться в папахах, что мы и сделали. Девчонки на снимках - порядочные. Ничего лишнего ни они, ни я себе не позволяли, - рассказал Сергей.

Когда кадры «улетели» в Сеть, блогеру стали писать сообщения с требованием не позорить республику. Чтобы обиды не переросли в нечто большее, Сергей записал видеообращение, в котором принес извинения и пообещал измениться.

- Честно, не думал, что обижу кого-то, - признался блогер. - После сообщений я удалил с личной страницы все кадры, которые могли бы кого-либо задеть.

Фото туристок назвали "голым". Фото: соцсети.

К слову, это не первый случай, когда жители Дагестана негативно воспринимают подобные снимки. Не так давно в Сети буквально затравили двух туристок, которые разместили откровенные кадры. Напомним, две девушки приехали в гости в Дагестан и с компанией местных друзей отправились к красотам Сулакского каньона. Там девчонки сбросили с себя футболки и сфотографировались. Снимки были сделаны фотографом из Дагестана, которую на тот момент ничего не смутило. Кстати, скандал грянул не сразу после поездки, а спустя полгода, когда кто-то из пользователей Сети разместил фото с личной страницы одной из туристок в дагестанском паблике.

ЕЩЁ БЫЛ СЛУЧАЙ

В Дагестане разгорелся скандал из-за «голых» фото туристок у Сулакского каньона

Власти требуют удалить снимки и привлечь девушек за оскорбление чувств верующих (подробнее).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Закройся или не отказывай»: в Дагестане ввели дресс-код для туристов и запретили шорты

На туристических объектах появились таблички, запрещающие ходить в купальниках, майках и шортах (подробнее).