Увидел голой и забыл, зачем пришел: ставрополец сжег изнасилованную 17-летнюю падчерицу

Дело передали в суд Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В Ставропольском крае следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 54-летнего местного жителя. Его обвиняют убийстве и изнасиловании 17-летней девушки, сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета России по Ставропольскому краю.

Мать жертвы еще с 2019 года порвала с мужчиной. Но то и дело он приходил к ней, чтобы помириться. В марте 2021 года отверженный снова явился изрядно пьяным, женщины на месте не было. По случайности он увидел обнаженной падчерицу, которая приехала в родное село Тахта из колледжа, и стал домогаться ее, рассказывает источник stav.kp.ru, знакомый с материалами уголовного дела.

Следственные действия на месте преступления. Фото: СУ СКР по СК

- Мария* отказала, началась ссора. После нескольких ударов девушка отключилась, в бессознательном состоянии мужчина изнасиловал ее. А затем задушил. Тело он пытался сжечь, - рассказывает собеседник издания.

Мария. Фото: Telegram-канал "Ставрополь Интересный"

Мужчине, однако, не удалось замести следы преступления. Его задержали. Поначалу ему вменяли статью "Убийство", но после ряда экспертиз добавили статью "Изнасилование несовершеннолетней".

- Следователь СКР собрал достаточную доказательственную базу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета России по Ставропольскому краю.

*имя изменено

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