Прививка от Covid в Ставрополе однокомпанентным «Спутником Лайт» начнется в июле

На сегодняшний день в регионе использовано около 90% вакцины, поступившей в наш край. В резерве остается около 26,5 тыс. доз вакцины. Скоро в регион поступит порядка 34 тысяч доз вакцины Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прививка от Covid в Ставрополе однокомпанентным «Спутником Лайт» скоро станет доступна всем. Об этом сообщила замглавы Минздрава региона Наталья Звягинцева. Так, на Ставрополье ежедневно растет число желающих привиться от коронавируса. На сегодняшний день в крае вакцинировались около 335 тысяч человек - 25% от плана. Всего планируется привить 1,3 млн жителей региона.

- 25 июня в крае был колоссальный спрос на вакцину - 12 тысяч вакцинировали, из них 8 тысяч горожан - первым компонентом. В выходные дни - от 2,5 тыс. до 3,5 тыс. в день, - подчеркнула Звягинцева.

Как рассказали в Минздраве, на сегодняшний день использовано около 90% вакцины, поступившей в наш край. В резерве остается около 26,5 тыс. доз вакцины. Кроме того, в скором времени в регион поступит порядка 34 тысяч доз вакцины.

Ставропольский край направил заявку в Минздрав России на поставку однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт».

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что лидерами по темпам вакцинации являются Красногвардейский и Кочубеевский округа, где уже привиты 45% населения, подлежащего иммунизации. Хорошие показатели у Ставрополя, Минераловодского, Туркменского, Труновского, Левокумского и Грачевского округов.

Что касается возникающих сложностей с получением сертификата о прохождении вакцинации, Наталья Звягинцева разъяснила, что у людей, зарегистрированных по портале Госуслуг, после получения первого компонента вакцины в личном кабинете формируется дневник самонаблюдений, а после введения второго - электронный сертификат с индивидуальным QR-кодом, который можно предъявить по месту требования. В интернете можно встретить объявление о продаже сертификатов о прививке от коронавируса. Что грозит тем, кто решится его приобрети - читайте по ссылке.

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