Число ставропольцев с избыточной долговой нагрузкой снижается

К вопросу кредитования многие сегодня подходят с осторожностью. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кредитное здоровье заемщиков в ряде российских регионов в этом году улучшается. Ставрополье оказалось в их числе, информирует Национальное бюро кредитных историй.

В частности, становится меньше тех, кого можно отнести к категории заемщиков с высокой или даже избыточной закредитованностью. Речь в данном случае о тех гражданах, чей показатель долговой нагрузки превышает 50% и кто, соответственно, вынужден тратить на обслуживание своих кредитов более половины дохода.

В крае по итогам первого квартала 2021 года доля таких ставропольцев с показателем от общего числа заемщиков составила 13,9%. Это меньше, чем полугодом ранее - в октябре 2020 года показатель достигал 14,1%.

Таким образом, по этому показателю наш край вошел в топ-10 регионов, где зафиксировали существенные темпы сокращения доли наиболее закредитованных заемщиков. В этом же списке Москва (-0,2 п.п.), Санкт-Петербург (-0,3 п.п.), Башкортостан (-0,4 п.п.), Татарстан (-0,5 п.п.), Удмуртия (-0,6 п.п.), а также Адыгея (-0,9 п.п.).

К слову, к апрелю 2021 года в целом по России доля заемщиков с избыточной долговой нагрузкой составила 14,5% (около 6 млн человек) от общего количества заемщиков. Уже на протяжении нескольких месяцев она остается стабильной, отмечают в НБКИ. А вот лидерами по количеству заемщиков, отдающих на обслуживание кредитов более половины своего ежемесячного дохода, в первом квартале этого года стали Амурская, Мурманская, Брянская и Курганская области, Республики Северная Осетия - Алания и Коми, а также Красноярский край.

В Региональном центре финансовой грамотности Ставропольского края такую разнонаправленность тенденций в российских субъектах называют показательным моментом. Это свидетельствует в числе прочего о степени финансового самосознания населения, дисциплины и уровне знаний граждан.

- Мы видим в крае постепенный прогресс по целому ряду важных индикаторов. Люди повышают свою финансовую грамотность, «прокачивают» финансовую дисциплину и навыки. В частности, все больше ставропольцев стали осторожнее подходить к вопросу кредитования, оценке своих финансовых возможностей в период экономической неопределенности, - комментирует координатор работ по реализации программы повышения финансовой грамотности на территории Ставрополья Надежда Герасименко. - В кредите нет ничего плохого, если видеть в нем финансовый инструмент, а не способ удовлетворить сиюминутные потребности. Эти и другие знания - это часть той концепции, которая объединяет мероприятия краевой Программы по повышению уровня финансовой грамотности населения Ставропольского края и развитию финансового образования.

К слову, «улучшение» кредитного здоровья населения специалистами НБКИ зафиксировано и в целом в Северо-Кавказском федеральном округе по итогам минувших месяцев. Для его оценки среди прочего учитывается доля «плохих» долгов среди их общего числа. При этом в качестве «плохих» рассматриваются займы, просроченные более чем на 60 дней в течение последних шести месяцев. Индекс кредитного здоровья населения в СКФО за январь-март 2021 года вырос на 2 пункта и составил 91 п.п.

Больше полезных материалов - здесь.