Ставропольцы активно оформляют статус самозанятых

Среди тех, кто активно использует новый формат, немало парикмахеров. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ставрополье находится в числе российских регионов-лидеров по количеству самозанятых. В новом налоговом формате у нас работает уже более 35 тысяч человек. Этот факт свидетельствует, что ставропольцы поняли его преимущества. По данным налоговой службы, этот режим наиболее активно используют перевозчики, парикмахеры, фотографы, аниматоры и другие представители сферы услуг.

Налог на профессиональный доход действует на Ставрополье с 1 июля 2020 года. «За прошедшее время применение специального режима в крае обеспечило поступление более 30 млн рублей налогов. Из них 63% поступило в бюджет края и 37% - в Фонд обязательного медицинского страхования», - рассказал начальник контрольного отдела №2 УФНС России по Ставропольскому краю Дмитрий Ильтинский.

Напомним, что физические лица и индивидуальные предприниматели, которые перешли на специальный налоговый режим (самозанятые), могут платить с доходов от самостоятельной деятельности только налог по льготной ставке - 4% или 6%. Такие условия доступны самозанятым, работающим не по найму, не имеющим наемных рабочих и получающим доход в размере до 2,4 млн рублей в год.

Помимо привлекательности ставок, само применение спецрежима удобно и практично. У пользователей нет необходимости ходить в налоговые органы – достаточно установить на смартфон приложение «Мой налог». Зарегистрироваться можно через него, через личный кабинет на сайте налоговой службы. Также эта возможность есть у пользователей портала госуслуг.

Далее приложение «Мой налог» обеспечивает всё взаимодействие между самозанятыми и налоговиками. Оно заменяет кассу и отчетность, позволяет сформировать и отправить клиенту чек. Документы на товар и услуги можно отправлять из приложения в электронном виде, распечатывать или сохранять. Они абсолютно легитимны, обеспечены QR-кодами, доступны для проверок контролирующими органами.

В приложении удобно следить за начислением налогов: плательщику приходят уведомления о сроках уплаты, указываются предварительно начисленные суммы налога. Применение налогового вычета, учет налоговых ставок в зависимости от налогоплательщика, контроль над ограничением по сумме дохода и другие особенности расчета полностью автоматизированы. От налогоплательщика требуется только формирование чека по каждому поступлению от того вида деятельности, которая облагается налогом на профессиональный доход.

Стоит также добавить, что есть и краевые преференции. В частности, по инициативе губернатора Ставрополья Владимира Владимирова запущена специальная программа для выдачи займов самозанятым. Они могут получить финансовую поддержку в сумме до 300 тысяч рублей на льготных условиях и с низкой ставкой. Причем цели кредитования могут быть совершенно разнообразными: на обустройство рабочего места, на покупку компьютера или другого необходимого оборудования, на обучение и т.д. Для этого необходимо обратиться в краевой фонд микрофинансирования.

Важно отметить, что у самозанятых отсутствует обязанность по уплате фиксированных взносов на пенсионное страхование, но при желании они могут уплачивать их самостоятельно для формирования пенсии. Пока около 800 самозанятых решили подстраховаться на будущее и озаботились пенсионными гарантиями.

Во многом это объясняется молодым возрастом плательщиков налога на профессиональный доход - многие ошибочно считают, что о пенсии пока думать рано. И разъяснительная работа по поводу обеспечения финансовой стабильности в будущем и формирования пенсионных накоплений - это еще одна точка приложения усилий в рамках реализации краевой программы по повышению уровня финграмотности, подчеркивают в Региональном центре финансовой грамотности.

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