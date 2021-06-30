Более 60 тысяч ставропольцев являются владельцами ИИС

Не храните деньги в банке - откройте ИИС. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

По данным Московской биржи, Ставрополье находится на 18-м месте - по итогам мая 2021 года владельцами ИИС являются без малого 62 тысячи ставропольцев. Это также позволяет краю с большим отрывом лидировать в Северо-Кавказском федеральном округе. Соседние республики имеют показатели по ИИС в разы ниже (в Дагестане их открыли почти 24,8 тысячи человек, в Северной Осетии - Алания - около 12 тысяч, в Кабардино-Балкарии - 11,8 тысячи, в остальных субъектах СКФО владеют инвестсчетами буквально несколько тысяч жителей).

В Региональном центре финансовой грамотности Ставропольского края популярность индивидуальных инвестиционных счетов объясняют общероссийскими тенденциями последних лет. Интерес населения к альтернативным видам приумножения сбережений вырос на фоне малопривлекательных ставок по классическим банковским депозитам. Для новичков, приходящих на фондовый рынок, ИИС привлекателен простотой оформления и возможностью получения налогового вычета, процедура получения которого недавно также была значительно упрощена. Но вместе с тем всегда нужно помнить о потенциальных рисках.

- Не первый год подряд фиксируется заметный приток средств физических лиц на фондовый рынок. И многие как раз начинают с простого и наиболее доступного варианта - с открытия ИИС, - говорит Надежда Герасименко, координатор работ по реализации программы повышения финансовой грамотности на территории Ставропольского края. - С одной стороны, радует, что все больше людей не только формируют семейный и личный капитал, учатся управлять им и стараются приумножить свои средства. С другой - потерями и разочарованиями чреваты неподготовленность начинающих инвесторов к рискам, порой их несерьезный подход и нежелание досконально разбираться в тонкостях инвестирования и существующих продуктах. Этим, к сожалению, активно пользуются и мошенники, активность которых с приходом новичков значительно выросла. Под видом обучающих курсов аферисты продают людям «пустышки» и очень сложные продукты, затягивают в финансовые пирамиды и «мутные» схемы» и т. д.

Потому специалисты в первую очередь советуют в любом финансовом вопросе научиться фильтровать информацию. Любые тезисы и предложения, от кого бы они не исходили (представителя брокера, управляющей компании, фонда, банка, любимого блогера или даже родственника) стоит подвергать сомнению и самостоятельно проверять. Первый признак обманщиков: обещание высокой доходности. Как бы заманчиво ни звучало, но предсказать на 100%, когда и сколько вы получите от своих вложений на фондовом рынке, не может никто.

НАША СПРАВКА

Программа по ИИС запущена в России с 2015 года для привлечения денег населения на фондовый рынок. Гражданин может иметь только один такой счет. Есть право выбора вида налогового вычета. Вычет первого типа предоставляется на взносы до 400 тысяч рублей в год, и таким образом физлицо может вернуть уплаченный НДФЛ в размере 13% (до 52 тысяч рублей). Вычет второго типа предоставляется на доход, полученный частным инвестором по счету. Максимально разрешенный взнос на ИИС составляет 1 млн рублей в год.

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