Грозили связями и били: россиянин на пять лет попал в рабство в Кабардино-Балкарии

Вадиму Козину помогла спастись жительница Чегема. Фото: "Альтернатива".

«Комсомольская правда» рассказывала не одну историю о том, как люди в 21-м веке становятся рабами. Почти все они начинаются одинаково: человеку обещают работу с хорошим заработком и условиями и, когда тот соглашается, у него отнимают документы и заставляют трудиться за кусок хлеба. Попытки бегства жестко пресекаются хозяевами и люди годами считаются, в лучшем случае, без вести пропавшими.

Бесплатных работников часто вербуют в Дагестан, а вот о рабстве в Кабардино-Балкарии до сегодняшнего дня официально никто не заявлял. Возможно, и эта история так и осталась бы вне информационного поля, если бы не социальные сети.

Пять лет назад Вадим Козин из Московской области очень нуждался в работе. Мужчина он рукастый, тяжелого труда не чурался, поэтому, когда ему предложили поехать на заработки в солнечную Кабардино-Балкарию и пообещали хорошие деньги, он согласился.

Привезли мужчину на ферму в Чегеме - недалеко от цементного завода на повороте с улицы Кярова. Хозяевами оказались некие братья. Мужчины взяли у приезжего паспорт для «оформления» и рассказали, чем ему предстоит заниматься. В обязанности Вадима входил выпас скота, земляные и черновые работы. Прохлаждаться было некогда и новый работник фермы приступил к работе. Первый конфликт с хозяевами возник тогда, когда Вадим Александрович попросил вернуть документы.

Ферма, где практикуют рабский труд. находится на повороте с улицы Кярова в Чегеме.

- Вернем, когда проезд отработаешь, - прозвучало в ответ.

Паспорт свой мужчина так больше и не увидел. Денег, кстати, тоже. Тяжелую работу оценивали тарелкой супа с хлебом. Ну и кровом над головой.

Спустя пару месяцев москвич решился бежать. Далеко не ушел, его догнали, сильно избили и настоятельно рекомендовали больше не пытаться. Припугнули связями - свои люди по всей республике, сбежать не выйдет.

Смириться с участью раба трудяга был не готов и еще несколько раз предпринимал попытки уйти от братьев-рабовладельцев. Его возвращали обратно, а в качестве аргументов против попыток бегства хозяева использовали кулаки.

Вернуться на родину 52-летний мужчина уже и не мечтал. Думал, что старость придется встречать на кошаре. Вернуться к нормальной жизни ему помогла одна из местных жительниц и социальные сети.

Жительница КБР подписана в Инстаграме на «Альтернативу», общественное движение против рабства в России. Когда она узнала, что на соседней ферме держат мужчину против его воли, остаться в стороне не смогла. О «крыше» братьев-рабовладельцев она не раз слышала, но рискнула и позвонила активистам с просьбой помочь заложнику.

- Когда наш сотрудник вместе с сотрудником центра по борьбе с экстремизмом приехал на ферму, один из братьев пытался решить с помощью своих связей данный вопрос, - рассказали сайту stav.kp.ru в «Альтернативе». - Естественно, что у злоумышленника ничего не получилось. На данный момент Вадим Александрович находится в своей родной Московской области.

Активисты говорят, что уже после спасения выяснилось, что влиятельные покровители у братьев действительно есть и им много сходит с рук. В «Альтернативе» отметили, что благодарны женщине, которая не прошла мимо чужой беды, но имени ее называть не стали в целях безопасности.

Сейчас Вадим Козин в безопасности. Он гостит у снохи, а активисты помогают ему с восстановлением документов.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

После освобождения мужчина из рабства в КБР сотрудники «Альтернативы» через социальные сети обратились к МВД по республике:

- Просим МВД обратить на это внимание - возможно, что в тех краях таких ферм с рабами много. Сейчас у нас большой список на освобождение. Вызволять людей нам удается только благодаря вашей помощи, за что мы перед всеми вами крайне признательны и благодарны, - сказали в «Альтернативе».

Если вам известно о людях, насильно удерживаемых в неволе или трудовом рабстве – сообщайте активистам движения против рабства «Альтернатива» по телефону +7 (800) 550-71-40.

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