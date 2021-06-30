В медицинском центре «Клиника-Сити» в Ставрополе появился первый в крае МРТ 3 Тесла

Оборудование нового поколения открывает уникальные возможности для диагностики и лечения сложнейших заболеваний.

В одном из пятнадцати центров «Клиника-Сити» в Ставрополе заработал магнитно-резонансный томограф с напряженностью магнитного поля 3 тесла. На сегодня это единственный высокопольный МРТ нового поколения в регионе и один из немногих на всем Юге России. Такой томограф, в отличие от МРТ 1,5 Тесла и других его версий, делает снимки самого высокого качества, что позволяет доктору поставить точный диагноз и определить развитие заболевания на ранних стадиях. На нем возможно проведение программ с отображением даже трехмерной модели исследуемой области.

Поэтому онколог, например, сумеет определить точное местонахождение метастазов и оценить распространенность опухоли. Кардиолог - диагностировать коварные сердечно-сосудистые заболевания. Травматолог - болезни суставов. Невролог - опасные заболевания позвоночника и головного мозга.

На конференции, посвященной старту работы МРТ 3 Тесла в Ставрополе, ведущий рентгенолог центра Суханов Илья Алексеевич подробно рассказал управляющему составу докторов города и края о преимуществах аппарата. Те, в свою очередь, получили ответы на волнующие их вопросы, связанные с диагностикой конкретных заболеваний. Ведь от того, насколько точные данные обследования получит доктор, на 100% зависят лечение пациента и дальнейшее его выздоровление. Надо сказать, появление нового томографа ставропольские врачи назвали без преувеличения «большим благом». В частности, высокую оценку событию дал доктор медицинских наук, профессор и врач-невролог Сергей Михайлович Карпов.

- Для нашей территории - это большое счастье. Я рассказал о появлении в Ставрополе МРТ 3 Тесла главному неврологу из Волгограда и врачам из других регионов, так они были крайне удивлены этой новости и очень рады за нас, - отметил Карпов.

Профессор даже изъявил желание стать пациентом и на себе опробовать работу чудо-техники. Карпову специалисты «Клиники-Сити» сделали томографию головы. Качеством изображения он остался очень доволен.

Кроме того, что качество изображения получается очень высокое, сама процедура осуществляется в кратчайшие сроки. А это зачастую имеет жизненно важное значение! Для пациента в тяжелом состоянии, например. Также быстрота обследования позволяет сократить время пребывания на процедуре детей. Ведь если на МРТ с полем 1 Тесла «стандартное» исследование головного мозга занимает до 20 минут, а на томографе с полем 1,5 Тесла - 15, то на МРТ 3 Тесла - всего 10.

И конструкция такого томографа устроена таким образом, что исследование проходит максимально комфортно. Показательно, что даже пациенты с клаустрофобией чувствуют себя хорошо и зачастую отказываются от седации (метод обезболивания. - Ред.). Рекомендовано проводить диагностику на МРТ 3 Тесла также пациентам с лишним весом и ограниченными возможностями.

Помимо этого, новейшие методики и модификации сканирования с помощью такого томографа в ряде случаев позволяют обойтись без введения контрастного препарата. Нередко введение контрастного препарата просто противопоказано или может вызвать побочные эффекты. Важно сказать, что действие электромагнитных импульсов и сильного магнитного поля абсолютно безвредно для человека.

- Увы, но во многих медицинских учреждениях врачи до сих пор работают на магнитно-резонансных томографах старого образца, встречаются в больницах совсем «древние» модели. Такого быть не должно. Важно стремиться в будущее и внедрять новые возможности диагностики и лечения. В новом медицинском центре оказание качественных медицинских услуг в комфортных условиях на современном высокотехнологичном оборудовании - это главное, - подчеркнул главный врач и ведущий рентгенолог центра «Клиника-Сити» в Ставрополе Илья Алексеевич Суханов.

НАША СПРАВКА

Центры «Клиника-Сити» представлены не только на Ставрополье, но еще в Краснодарском крае, Пензенской, Самарской, Кировской и Рязанской областях.

ВАЖНО

В центре «Клиника-Сити» в Ставрополе можно пройти не только магнитно-резонансную, но и компьютерную томографию (КТ). Этот высокоточный вид диагностики доступен для пациента в день обращения. Результат КТ готов уже в течение часа. В условиях пандемии коронавируса такая оперативность играет важную роль. Ведь лечение врач назначает, основываясь на результатах КТ легких. В клинике можно сделать и ультразвуковое исследование (УЗИ), а также сдать анализы всех видов.

Отметим, что коллектив центра - это профессиональная команда врачей, медсестер и вспомогательного персонала, которая создает для пациентов спокойную доброжелательную атмосферу. И сложные клинические случаи обсуждаются коллегиально. «Клиника-Сити», подчеркнем, ориентирована на работу со всеми группами населения. Поэтому график работы медицинских центров составлен таким образом, чтобы пациент сумел обследоваться в удобное для него время.

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