Год здоровья на Ставрополье: уникальные операции, масштабные стройки и доступная помощь

Медики - главные герои эпохи пандемии. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новостные ленты снова полны тревожных новостей - на Ставрополье, как и в большинстве других российских регионов, в последние дни резко выросло число заболевших COVID-19. Чтобы остановить очередную коронавирусную волну, в крае вводят ограничения: отменяют массовые мероприятия, ужесточают контроль за соблюдением масочного режима и призывают активнее включаться в прививочную кампанию.

А у медиков, главных героев эпохи пандемии, вынужденных второй год подряд трудиться в сложнейших условиях, снова растут нагрузки и риски. Но они справляются, как и в целом краевая система здравоохранения. В медучреждениях не только оказывают плановую и экстренную помощь всем нуждающимся, в том числе и не ковидным пациентам, но и проводят ремонт, закупают и устанавливают новое оборудование, улучшают диагностику и повышают доступность высокотехнологичных обследований и лечения - во многом благодаря успешной реализации в крае региональных проектов и краевых программ в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Чтобы сердце билось в такт...

Одно из приоритетных направлений ставропольского здравоохранения - борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые по-прежнему лидируют среди причин смертности. Именно так называется региональный проект, на средства которого сегодня в крае проводится огромная и, главное, эффективная, работа по профилактике болезней сердца и сосудов, их успешному лечению, позволяющему продлить жизнь пациентам.

Значительный вклад в эту важную работу вносят врачи Регионального сосудистого центра в Пятигорске. Он был открыт в рамках регпроекта в начале 2020 года, и за это время здесь уже спасли тысячи жизней. В пятигорском центре есть все - необходимые условия, новейшее оборудование и высококлассные специалисты - для того, чтобы правильно, качественно и оперативно, что очень важно в лечении сосудистых катастроф, оказывать помощь.

Пациентам здесь удаляют бляшки на сонных артериях, проводят аортобифеморальные шунтирования, операции на всех сосудистых бассейнах нижних конечностей, а также аортокоронарные шунтирования. Открытие центра в столице СКФО сделало все эти сложные операции доступными для жителей Кавминвод по полису ОМС. А ведь еще недавно им приходилось обращаться за подобной медпомощью в Ставрополь или даже ехать в другие регионы. Совсем скоро, как рассказали в минздраве Ставропольского края, в региональном сосудистом центре Пятигорска начнут делать высокотехнологичную операцию (радиочастотную абляцию аритмогенных зон сердца), возвращающую здоровье сердца людям, страдающим аритмией.

- Эта очень распространенная патология, и она является одной из главных причин смертности. Сейчас добавился еще один фактор роста аритмий - у больных, перенесших коронавирусную инфекцию, - объясняют специалисты центра.

С аритмией в крае будут бороться по-новому.

Новая технология, по их словам, позволяет пациенту навсегда забыть об этой опасной проблеме. При этом операция относится к хирургическим вмешательствам малой степени риска - благодаря малоинвазивным технологиям ткани травмируются по минимуму, и пациент достаточно быстро восстанавливается и возвращается к привычной жизни.

Кстати, благодаря регпроекту «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», ставропольцы, страдающие заболеваниями сердца, но не являющиеся льготниками, имеют право в течение года бесплатно получать нужные им лекарства (до 5 наименований по выбору врача). Сейчас в списке - 23 препарата.

- Это делается для профилактики осложнений, к которым может привести состояние человека без необходимой медикаментозной поддержки, - говорят в краевом минздраве. - Получить бесплатные лекарства могут пациенты не льготных категорий, перенесшие инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения, аортокоронарное шунтирование и еще ряд других сердечно-сосудистых заболеваний. После выписки из стационара, желательно в течение трех дней, пациенту следует обратиться к лечащему врачу в поликлинику и предоставить выписку из стационара, паспорт, СНИЛС, полис ОМС. Врач поставит на диспансерный учет и организует врачебную комиссию. После этого больному в поликлинике выпишут рецепт на лекарства и дадут адреса аптек, где выдадут препараты. Те, кому после выписки из больницы тяжело передвигаться, могут вызвать лечащего врача на дом.

Продлить жизнь и улучшить ее качество

Второе место по смертности занимают онкологические болезни, а потому профилактика их, раннее выявление и лечение самыми современными методами - важное и одно из приоритетных направлений в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями».

На его средства в ближайшее время начнется одна из самых масштабных в регионе в сфере здравоохранения строек - возведение лечебно-диагностического корпуса краевого онкологического диспансера. Со старым зданием он будет соединен надземным переходом. В рамках регпроекта на эти цели будет направлено 240 млн рублей, а всего вместе с федеральными средствами - около 6 миллиардов рублей.

Это будет 8-этажное здание, разделенное на блоки. По проекту стационар рассчитан на 376 коек, дневной стационар - на 10 мест, поликлиника - на 600 человек в смену. На первом этаже разместят приемное отделение, кабинеты МРТ, отделение медицинской визуализации, онкохирургическое палатное отделение на 60 коек, отделение радионуклидной терапии. На втором - отделение функциональной и ультразвуковой диагностики, ангиографии, отделение эндоскопической диагностики, гематологическое отделение, блок трансфузиологии с криохранилищем, палатный блок трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток. На третьем этаже корпуса будут поликлинические отделения №№ 1 и 2, блок клинико-диагностических исследований, 7 хирургических отделений, гематологическое отделение. Также в корпусе запроектированы реанимационный и послеоперационный блоки, отделение интенсивной терапии.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

На средства регпроектов продолжается дооснащение современной медицинской техникой лечебных учреждений края. Для оказания помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями 131 единицу нового оборудования получили Кисловодская городская больницы и городская больницы Невинномысска. В ближайшее время в оба учреждения поступят новые компьютерные томографы.

Еще 28 единиц техники поступили в специализированные медучреждения, оказывающие помощь онкологическим больным, - в Ставрополе и Пятигорске, а также в Невинномысскую городскую больницу, при которой создан центр амбулаторной онкологической помощи.

Для маленьких пациентов

Продолжается в крае и реализация мероприятий регионального проекта «Развитие детского здравоохранения Ставропольского края, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям». На средства этого регпроекта и госпрограммы Ставропольского края «Развитие здравоохранения» (всего 3,2 млрд рублей, из которых 612 млн - из краевой казны) продолжается строительство важнейшего для краевой отрасли объекта - детской краевой больницы. Здесь уже выполнено более 40% работ.

В составе нового корпуса планируется размещение отделений детской реанимации, детской онкологии и гематологии, психоневрологии, микрохирургии глаза, детского хирургического, приёмного, эндоскопического отделений, а также отсутствующих на настоящий момент в крае детских нейрохирургического и кардиохирургического отделений. Отдельно будет выделено отделение челюстно-лицевой хирургии. Коечный фонд отделения детской онкологии и гематологии вырастет с 33 коек до 50. Кроме того в новом корпусе планируется разместить операционный блок, позволяющий выполнять современные оперативные вмешательства, в том числе высокотехнологичные, с проведением интраоперационной визуализации.

Благодаря регпроекту и программе в крае продолжается и оснащение действующих учреждений для лечения детей.

Такой томограф появился в детской краевой больнице.

Недавно детская краевая больница получила новый магнитно-резонансный томограф, а также дополнительное оборудование для проведения исследований МРТ под наркозом детям раннего возраста. В том числе - специальный монитор, позволяющий отслеживать безопасность процедуры для маленького пациента. Раньше столь сложные исследования в детской краевой больнице не выполнялись - больных малышей приходилось для этого отправлять в другие медучреждения, что сопровождалось серьезными рисками. Например, когда МРТ требовалось провести младенцам, маленьким пациентам реанимационного отделения или детям с онкологическими заболеваниями, которые часто находятся в тяжелом состоянии и малотранспортабельны.

Аппарат уже ввели в эксплуатацию. С его помощью уже провели почти 200 различных исследований МРТ для маленьких ставропольцев.

Доступнее и качественнее

Улучшается ситуация и в сельских медучреждениях. Благодаря реализации краевой программы модернизации первичного звена здравоохранения, рассчитанной на 2021-2025 годы, появилась возможность привести в порядок многие ФАПы, врачебные амбулатории, участковые больницы и районные поликлиники - их капитально ремонтируют, оснащают современным оборудованием и автомобильным транспортом. Важная работа, задача которой сделать медпомощь сельским жителям доступнее и качественнее, ведется постоянно.

Всего планируется построить 82 объекта (2,7 млрд руб.), в том числе: 2 офиса врача общей практики; 59 ФАПов, 17 врачебных амбулаторий, одну участковую больницу, 3 поликлинических подразделения. Кроме того, будут реконструированы - 4 объектов (207,1 млн руб.), в том числе 3 участковые больницы. Капитально отремонтируют 343 объекта (4,47 млрд руб.), в том числе 3 офиса врача общей практики; 137 ФАПов, 100 врачебных амбулаторий, 45 участковых больниц, 30 поликлинических подразделений, 20 районных больниц.

Сельские медучреждения получат новое оснащение - 1228 единиц на сумму 1,97 млрд руб. И автотранспорт - 661 машину на сумму 1,15 млрд руб. В этом году модернизация началась в 26 территориях Ставрополья.

Новые автомобили для сельских медучреждений.

В 2021-м будет построено 29 объектов: 20 ФАПов, 5 врачебных амбулаторий, 1 офис врача общей практики, 1 участковую больницу, поликлинические подразделения. Реконструкция пройдет на 2 объектах (участковая больница), 118 капитально отремонтируют.

Медучреждения получат 10 единиц оборудования (2 компьютерных томографа и 8 рентген-установок), а также 104 автомобиля. На 19 объектах уже завершен капитальный ремонт, закуплено 8 единиц оборудования и 75 автомобилей.

Сейчас завершаются работы в Минераловодском округе. Оборудование и мебель получили фельдшерско-акушерский пункт в селе Ульяновка и филиал поликлиники в Минводах, который обслуживает порядка 10 000 человек. В обоих зданиях провели строительные, электротехнические, сантехнические работы, внутреннюю отделку, сделали кровлю, отремонтировали фасад.

Скоро заработают обновленными еще два медучреждения округа - врачебная амбулатория в поселке Новотерском и участковая больница и ФАП в селе Гражданском. В разгаре - ремонт и в центральном здании минераловодской городской поликлиники. Активно обновляется материально-техническая база окружных учреждений здравоохранения.

Кроме того, благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения жителям Минераловодского округа станет доступнее и медицинская помощь на дому. Автопарк окружной больницы пополнился 5 новыми санитарными спецавтомобилями, которые распределили между сельскими ФАПами, городскими взрослой и детской поликлиниками. Машины предназначены для доставки врача на дом и лечебно-консультативной помощи жителям округа.

Также реализуется региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение». Всего для работы в сельские районы края в этом году планируется поставить 37 передвижных медицинских комплексов - мобильных фельдшерско-акушерских пунктов, флюорографических и маммографических кабинетов. Из них 27 уже передали в территории, остальные поступят в сентябре.

ВАЖНО!

«Цифра» в помощь В здравоохранении края активно внедряется электронная информационная система. Из краевого бюджета на ее создание направлено свыше 100 миллионов рублей. Уже начата процедура госзакупки ее базовых компонентов, необходимого оборудования и программного обеспечения. Работу планируют завершить осенью.

- Электронная информационная система - это регламент для эффективного взаимодействия граждан и медицинских организаций, а также учреждений здравоохранения между собой на основе передовых информационных технологий, - говорят в минздраве СК. - Его создание в крае проводится в рамках госпрограммы Ставропольского края «Развитие здравоохранения», это составная часть действий по цифровизации медицинской отрасли и региона в целом.

Оценивая уже сделанное в этом направлении, губернатор края сказал, что проведенная в предшествующие годы работа по устранению цифрового неравенства позволила обеспечить уже более 90% социальных учреждений края, и в том числе медицинских, высокоскоростным соединением с интернетом.

- Следующим этапом должно стать создание региональной информационной системы в здравоохранении. Это станет фундаментом для создания цифрового контура. Внедрение цифровых технологий, в том числе, позволит сделать современную медицину ближе к самым удаленным территориям Ставрополья.

Цифровой контур поможет сделать более доступной помощь высококлассных узкопрофильных специалистов - за счет более широкого использования телемедицины и постоянного контакта в цифровом формате учреждений здравоохранения края. Работу по его внедрению необходимо ускорить, - подчеркнул Владимир Владимиров.

По словам министра здравоохранения региона Владимира Колесникова, «технологическим «ядром» такой системы станет интеграционная шина, на базе которой будет осуществляться сбор, хранение и анализ данных, обмен ими между учреждениями здравоохранения». Собранные данные позволят сформировать «медкарту» пациента, доступ к которой врачи смогут получать очень оперативно. Кроме того, благодаря работе в цифровом формате ставропольцы смогут записаться онлайн на прием к специалисту, вызвать врача на дом, воспользоваться другими сервисами.

Система также будет включать актуальную информацию о работе медицинских учреждений региона, которая станет основой для принятия управленческих решений. В том числе она позволит анализировать показатели оказания медуслуг и диспансеризации, проводить мониторинг заболеваемости в разрезе территорий.