Дмитрий Баженов: «Предложения партии «Новые люди» самые адекватные в политической повестке».

Фото предоставлено пресс-службой партии Новые люди

«Человек, который предлагает свежие идеи для развития края» - так говорят о Дмитрии Баженове не только в Кировском районе и городе Новопавловск, где он давно стал лидером общественного мнения, говорят во всем крае. Как минимум четыре крупнейших инвестиционных проекта на Ставрополье реализованы с его участием, он эти проекты разрабатывал. Это молочная ферма в Александровском районе, комплекс по производству мяса индейки в Изобильновском, птице комплекс в Буденовском и самая крупная в стране козья ферма под Ставрополем.

Почему аналогичные проекты оказалось невозможно реализовать в его родном Кировском районе? В чем схожесть проблем так называемых «восточных районов» Ставрополья с обще краевыми и как их решить? Об этом мы беседуем с Дмитрием Баженовым на следующий день после его возвращения из Москвы, где он встречался с руководством партии «Новые люди» и принял решение идти от этой партии в Государственную думу.

- Дмитрий, в чем же корень проблем востока Ставрополья?

- У нас все проблемы из-за того, что творится в головах. В конкретном случае в головах представителей исполнительной власти. Взять Кировский район. Почему нет крупных инвестиционных проектов? Из-за позиции руководства района по земле. Ее просто невозможно получить, с каким бы грандиозным проектом ты не приходил. В итоге: нет земли - нет проектов. Нет проектов - нет развития экономики района. И никакие целевые программы на краевом уровне не помогут. Программа развития восточных районов Ставропольского края существует с 2005 года и финансирование ее с каждым годом лишь увеличивается. Между тем, качество жизни людей в этих районах проживающих, - не улучшается.

Пока власть не начнет решать земельные вопросы. Решать, руководствуясь здравым смыслом и интересами развития территорий, а не принципом разделения инвесторов на «своих» и «чужих», ничего не изменится.

- Сегодня к экономическим проблемам прибавились экологические.

- И опять же по причине бездумного распоряжения землей. Распахиваются пастбища, переданные местными властями агрохолдингам. В результате такой деятельности стали обычным явлением песчаные бури, происходит запыление и запесочивание ранее плодородных земель. Хотя научно-обоснованная специализация восточных районов – это скотоводство и животноводство, региональные и местные власти меняют ее на растениеводство и земледелие.

- То есть основные проблемы лежат в политической плоскости.

- Я бы сказал, - в управленческой. Очень большая ошибка рассматривать государственное управление с точки зрения корпоративного метода. Где министр финансов выполняет функции бухгалтера, губернатор функции директора и так далее. На Ставрополье в системе госуправления, к сожалению, именно такой подход. Мы не занимаемся ни планированием, ни стратегическим развитием.

Возьмем один показательный пример. Кавказские минеральные воды. Почему мы проигрываем Турции в борьбе за туриста? Да потому что мы не можем предложить туристический продукт. Именно в отсутствии стратегии, анализа, лежит основная проблема. Сегодня пытаются создать туристический продукт на базе санаторно-курортной инфраструктуры. Но это невозможно. Санаторий – это совсем другая история. Это не туризм, не отдых как таковой, а лечение. Наш продукт – это оздоровление. И именно с этих позиций надо подходить.

И пропускная способность курортов, рассчитанная на полтора – два миллиона медицинских туристов, она физически не может увеличится. Вы в трехлитровую банку не сможете налить четыре литра воды.

- Но вы согласны с тем, что именно в увеличении туристического потока лежит перспектива увеличения доходов региона.

- Безусловно. Но подход должен быть не такой, как сегодня, когда чисто туристическую и городскую инфраструктуру пытаются расширять, создавать за счет рекреационных курортных зон. Туристическую инфраструктуру надо развивать отдельно. И привлечь четыре, а не два миллиона туристов можно. Но это должна быть совершенно отдельная история с абсолютно новым продуктом. Туристические компании Кавминвод предлагают около 25 местных направлений для организации туристической поездки на 1-3 дня. Сколько из них внутри Ставропольского края? Только 5-6, из которых 4 – это обзорные экскурсии по городам. Нет мест притяжения – нет и туристов.

Давайте приведу положительный пример – город Железноводск. Где глава города действительно попытался найти какие-то новые направления развития. И ему это удалось. Начав с небольших фестивалей парапланеристов сегодня им удалость добиться того, что в город едут туристы-экстремалы со всего мира. То есть в Железноводске смогли создать новый продукт, не зависящий от санаторно-курортной инфраструктуры. И этот продукт пользуется спросом.

- Несколько лет назад шла же речь о создании на Старополье туристическо-медицинского кластера.

- Да, были привлечены серьезные денежные средства, институты государственного развития. Но опять все уперлось в земельный вопрос. В итоге идея кластера сначала «переехала» в КЧР, а затем столкнувшись там с аналогичными земельными вопросами вообще канула в лету.

- А в сельском хозяйстве, как основной отрасли края, тоже основные проблемы – земельные?

- Здесь к этой проблеме добавляется еще и то, что 80 процентов мер господдержки уходят в госкорпорации и агрохолдинги. Не фермерским хозяйствам, которые составляют половину сельскохозяйственной отрасли края, и остро нуждаются в этой государственной поддержке, а крупным предприятиям вполне способным справится с экономическими трудностями и без чьей-либо помощи. Фермерам же в итоге от этой господдержки достается всего процентов десять, а в абсолютных цифрах еще меньше.

Показательные цифры озвучили в позапрошлом году на международном форуме в Геленджике представители зарубежных аудиторов. По их данным до 80 процентов денежных средств, которые наше государство платит сельхоз отрасли в виде различных форм субсидий и дотаций в течение одного года выводятся и оседают на зарубежных счетах. Это те деньги, которые государство отдало госкорпорациям и агрохолдингам. Но закономерен вопрос зачем помогать сильному, если в помощи нуждается слабый. Тем более, что к расходованию выделенных средств есть большие вопросы. И это уже проблема не краевого, - федерального масштаба.

- И вы на сегодняшний день имеете возможность на этот федеральный масштаб выйти. Почему именно с Новыми людьми?

- На мой взгляд то, что предлагает партия «Новые люди» – это самое адекватное, что есть в существующей политической повестке. Программа партии фиксирует не представления и «хотелки» политических долгожителей, а реальные желания, запросы и нужды простых людей.

А простые люди хотят равнозначных условий. Они не хотят клановости, несменяемости власти. Люди не хотят слышать, что у них вырастет зарплата на три процента, - они хотят слышать, что вырастет благосостояние их семей. Стоимость жизни, цены на продукты должны меняться адекватно, а не по воле оффшорной аристократии и не под влиянием мировых рынков. Поднять внутренние цены до мировых и считать такую упущенную выгоду означает лишить наших граждан преимущества жить в России и быть россиянами! Люди хотят, чтобы было нормальное здравоохранение, образование. Не десять новых школ и больниц построили, а обеспечили эти школы и больницы учителями и врачами, создали для них нормальные условия работы. На капитальные ремонты и переоборудование школ и больниц выделяются огромные средства, а сегодняшние власти записывают это в собственные достижения. Они что думают, что содержать государственное имущество должны пациенты, врачи, учителя, ученики и их родители? Это просто стыд! И Новые люди единственные, кто сегодня предлагает меры именно по изменению подобной системы оценки политической деятельности

Это вообще партия «про людей» и «для людей». Именно поэтому и мне по пути с Новыми людьми.