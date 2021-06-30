При покупке недвижимости нужно проверить долги предыдущего собственника

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

Финансовая грамотность - ёмкое понятие и подразумевает не только выбор оптимальных для текущей ситуации финансовых продуктов и личный бюджетный менеджмент. Стоит вести речь о принятии человеком решений, не ухудшающих (а в идеале улучшающих) его финансовое и материальное положение в целом.

Но к сожалению, некоторые рядовые жизненные ситуации при отсутствии знаний могут оборачиваться совершенно неожиданными долгами. В этом плане немало «сюрпризов» преподносит сфера ЖКХ.

В частности, при покупке недвижимости ни в коем случае не нужно игнорировать вопрос финансовой дисциплины ее экс-владельцев. Ведь есть риск вместе с собственностью приобрести их долги, от которых впоследствии не избавиться даже в суде.

К примеру, однозначно, что новому собственнику до сделки купли-продажи нужно тщательно проверить информацию о том, уплачены ли в полном объеме взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Ведь многие не отделяют эти обязательные платежи с платой за коммунальные услуги и уверены в том, что для них одинаковые правила. Однако это не так.

Как разъяснили в Ставропольском городском расчетном центре, взносы на капремонт непосредственно связаны с помещением(!), а не с плательщиком. Законодательство таково, что при продаже квартиры долги за сборы по взносам на капремонт переходят от старого собственника новому. Тогда как остальная задолженность - за управление, содержание, текущий ремонт, а также коммунальные услуги (горячее и холодное водоснабжение, отопление, электро- и газоснабжение), как раз остается за предыдущим собственником квартиры.

В частности, в жилом фонде краевой столицы, обслуживаемом Ставропольским городским расчетным центром, числится почти тысяча квартир, которые были проданы с долгами. Общий долг за жилищно-коммунальные услуги по ним остался в размере почти 25(!) млн рублей. Таким образом, необходимо заранее - до перехода права собственности на жилье - прояснить вопрос. Не забудьте запросить у продавца квартиры справку об отсутствии задолженности по взносам на капремонт либо платежные документы с подтверждением оплаты.

Следует также обращать внимание на наличие или отсутствие оплаты пеней, которые неизменно начисляются в случае задержек по оплате.

Другой нюанс, связанный с ЖКХ и приобретением жилья. После его покупки нужно не откладывать в долгий ящик и обязательно заняться переоформлением финансовых лицевых счетов для оплаты жилищно-коммунальных услуг и взносов на капитальный ремонт. Так как обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги появляется у владельца жилого помещения с момента возникновения права собственности на него. Именно с этой даты вам впоследствии и сделают начисления коммунальщики.

Соответственно, если вы начнете платить с задержкой, у вас может накопиться приличный долг. Переоформление, к слову, хоть и потребует некоторого времени, но это не долгоиграющая процедура. Покупателю нужно уведомить о сделке исполнителя услуги (управляющую компанию, ТСЖ или ресурсоснабжающую организацию), предоставив выписку из ЕГРН и паспорт. Кроме того, большое значение для расчетов имеют документы с информацией о лицах, зарегистрированных в жилом помещении по месту жительства и по месту пребывания.

Больше полезных материалов по финансовой грамотности - на сайте.