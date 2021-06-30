Бой Хасбик - Абдурозик ждут миллионы любителей спорта

Любители спорта могут не дождаться поединка, который анонсируют уже месяц. Многие фанаты уже давно задаются вопросом, где бой Хасбик — Абдурозик. А он оказался под угрозой срыва из-за противоречий. Организатор мероприятия - чеченский блогер Асхаб Тамаев - поделился, из-за чего самый долгожданный поединок может не состояться.

Главной причиной стали разногласия между Тамаевым и Хасбиком. Организатор еще до боя приглашал блогера на съемки своих роликов. Поначалу он платил ему по 25 тысяч рублей, затем такса выросла до 100 тысяч рублей. А в последних роликах - до 300 тысяч.

- Мы снимали ролик, в котором Хасбик должен был купить себе разные вещи - компьютер и прочее - за 500 тысяч рублей. Посреди съемки мы начали ссориться, проявлять свои характеры. Я поехал домой, он тоже. Мы зареклись больше не сотрудничать, - рассказал Тамаев своим подписчикам.

Суть конфликта не уточняется, но чеченский блогер отметил, что вокруг Хасбика собрались люди, которые наговаривают на него. В частности, уверяют, что дагестанцу мало платят - при том, что сам он зарабатывает очень много. Но Тамаев говорит, что это не так.

Смотреть видеосюжет Где Бой? Хасбик поссорился с Тамаевым

- Такие момент [ссоры] у нас бывают. Они происходят из-за тех людей, которые окружают Хасбулу. Давят на него, говорят: "Тамаев тебя обманывает, над тобой издеваются". Много таких слухов доходит до меня. И обидно, что такие люди, которые никогда не помогут Хасбуле, становятся авторами россказней.

В видеоролике Тамаев публично извинился перед коллегой. И пообещал, что проведет бой, несмотря ни на что.

СПРАВКА ПРО БОЙ

У обоих спортсменов есть физические отклонения. Несмотря на взрослый возраст, их тела отстают в развитии. Блогеры, в частности - Хасбик, не любят распространяться о своей болезни. В интервью "Комсомольской правде" дагестанский блогер говорил, что не знает диагноза своего недуга.

ХАСБИК - 18 лет, 93 сантиметра, 18 килограмм.

АБДУРОЗИК - 17 лет, один метр, 17 килограмм.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Александр Емельяненко прокомментировал инициативу проведения таких поединков.

- Мое отношение – категорически негативное. Участники этого так называемого поединка – люди с особенностями развития. Есть опасение за их здоровье: могут ли они вообще участвовать в подобных соревнованиях? Морально мне не нравится всё, что связано с этим боем. С другой стороны, эти ребята – такие же люди, как и мы, просто со своими особенностями. И, если с медицинской точки зрения этот бой для них безопасен, чем они хуже?