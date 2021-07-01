ДТП во Владикавказе с пятью автомобилями: госпитализирован ребенок

В ДТП пострадал один ребенок. Фото: место событий

В ГУ МЧС России по Северной Осетии сообщили, что во Владикавказе произошла массовая авария с пятью автомобилями. Они столкнулись на углу улиц Х. Мамсурова и Кесаева.

По данным ведомства, погибших нет. Но одного ребенка пришлось госпитализировать в местную больницу для осмотра - у него сотрясение мозга. Ребенку всего шесть лет.

На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, пожарные и полиция. По предварительным данным, виновник происшествия ехал с большой скоростью со стороны Чкаловского моста. Когда он подъехал к пересечению улиц, машина потеряла управление и врезалась в колонну других автомобилей.

По другой версии, водителю стало плохо, поэтому он допустил ДТП. Однако сейчас полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего.

МВД сообщает, что пострадало шесть, а не пять машин. Фото: пресс-служба ведомства Северной Осетии

Ребенок находился в серебристых жигулях, которые пострадали больше остальных машин.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о смертельном ДТП в Ставропольском крае. На трассе "Кочубей - Минводы" столкнулись два легковых автомобиля. Три человека погибли, еще двое пострадали. На место выезжал районный прокурор. По факту возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение ПДД, повлекшие смерть двух и более лиц".

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