Весь в ссадинах, кричит по ночам: в Ставрополе муж хозяйки частного детского сада избил ребенка

Ребенка на скорой доставили в больницу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ставрополе полуторогодовалый ребенок попал в больницу после того, как был избит в частном детском саду на Пригородной. В садик ребенок проходил всего три недели. За короткий срок его не раз домой отправляли с ссадинами. Один раз, по словам мамы мальчика, у него оказалась сильно разбита губа. Тогда в саду объяснили, что он ударился о борт кроватки.

В пятницу, 2 июля, ставропольчанка Виктория пришла забирать сына домой и ужаснулась. Мальчик был весь в ссадинах. О том, что произошло с малышом маме рассказала нянечка. Она же и показала маме фото окровавленного сына.

- Нянечка сказала, что больше не может молчать и то, что случилось с моим мальчиком – самый жесткий случай, произошедший на глазах няни. Моего сына избил муж воспитательницы, - рассказала сайту stav.kp.ru Виктория.

Мол, детей, которые не научились говорить бьют в саду систематически и муж воспитателя, и она сама.

Мама вызвала скорую и ребенка госпитализировали для обследования.

- Сейчас мы находимся в городской больнице №4. Пока сыну сделали рентген. К счастью, сотрясение не подтвердилось. Проводятся другие обследования, - говорит Виктория.

Мальчика избили в садике. Фото: предоставлено мамой ребенка.

По словам мамы, еще с первых дней посещения детского сада она стала замечать странности, которые происходят с ее малышом. Мальчик стал беспокойным, по ночам во сне начинал плакать и кричать. Позже к нервозности добавились синяки и ссадины.

Виктория рассказала, что в садике одна общая группа. Туда принимают и совсем малышей, и деток постарше. Сейчас в группе около 15 воспитанников. Присматривают за ними два человека – нянечка и воспитатель, которая и является хозяйкой сада. Сам сад размещается в частном доме с двором, который заведующая и ее супруг арендуют не один год.

Возвращать сына в этот сад женщина больше не хочет, а об издевательствах и побоях сообщила в правоохранительные органы.

- Заявление от жительницы Ставрополя поступило в ОМВД по Шпаковскому округу. Сейчас по данному факту проводится проверка. Обстоятельства инцидента выясняет участковый, - рассказали «КП-Ставрополь» в пресс-службе ГУ МВД по Ставропольскому краю.

Проверку проводит также и прокуратура Ставрополья.

- В ходе прокурорской проверки будут установлены все причины и обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению требований федерального законодательства. По итогам, при наличии оснований, будет принят комплекс мер прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.