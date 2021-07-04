«Малолетка тупая»: в родительском чате устроили травлю матери, чей ребенок попал в больницу после избиения в саду

Об избиении детей в частном саду сообщили родители. Фото: Мария ЛЕНЦ

В родительском чате набросились на ставропольчанку, чей полуторогодовалый сын попал в больницу после того, как его избили в частном детском саду. Некоторые родители остались недовольны обращением женщины в правоохранительные органы, обвинили ее в клевете и набросились с критикой, оскорблениями и угрозами. Скрин сообщений женщина опубликовала в сторис на своей странице в Инстаграм.

- ****, достала, я тебе самое такое устрою. На телевидение покажу и ЧП Ставрополь за клевету, - пишут в чате.

- Малолетка тупая! Ты зачем людям жизнь усложняешь?! – пишут другие.

- Инстосамка недоделанная! – пишут родители.

В адрес женщины летят угрозы и оскорбления. Фото: скрин переписки.

Сама Виктория при этом в чате держится максимально корректно, отмечая, что намерена отстаивать свою правоту, защищая ребенка.

Ранее «КП – Ставрополь» писала, что полуторогодовалый мальчик попал в больницу после того, как его из частного сада забрала мама. У ребенка на теле были ссадины, а нянечка рассказала, что малыша избил муж хозяйки сада. В подтверждение своих слов сотрудница сада предоставила матери фото, на котором видна кровь на лице и теле ребенка. Мать тут же вызвала скорую помощь и мальчика госпитализировали и сняли побои. Со слов няни, в садике частенько практикуют рукоприкладство. Страдают, как правило те дети, которые еще не научились говорить.

Тем временем, в Сети Виктории написала еще одна родительница, ребенок которой тоже пострадал от рук работников частного сада на Пригородной. Женщина написала, что ее сын тоже два месяца посещал в этот сад, но постоянно плакал и не хотел идти.

Еще одна женщина рассказала об издевательствах над ребенком в этом саду. Фото: скрин переписки.

- Он показывал пальцем и говорил: «Мама, она меня била», плакал и бежал, когда я за ним приходила. И тоже были ссадины на лице пару раз, - написала Виктория женщина. – Когда я забирала сына, то мне в саду говорили, что он мной просто манипулирует.

Сейчас в обстоятельствах инцидента разбираются правоохранительные органы и прокуратура Ставрополья.

Мальчик находится в больнице. Фото: предоставлено мамой ребенка.

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