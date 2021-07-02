Просевшая плитка и сломанные фонари: прокуратура накажет подрядчика за плохой ремонт Комсомольского пруда

Очень скоро после ремонта "поплыла" плитка. Фото: соцсети

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело против подрядчика на благоустройство территории Комсомольского и Пионерского прудов. Работами занималось МБУ "Ставропольское городское лесничество". По данным прокуратуры, организация похитила выделенные из регионального бюджета средства.

Все началось с жалоб местных жителей на некачественный ремонт территории Комсомольского пруда. В социальных сетях публиковали фото и видео просевшей плитки, которую положили буквально несколько месяцев назад. Красивый пляж с белоснежным песком во время дождя превращался в болото, поэтому к некоторым детским площадкам невозможно было подойти.

В питьевых фонтанчиках не было воды, а возле детских площадок - урн. Также в прокуратуре указали на "съехавшее" резиновое покрытие, плохо работающие системы видеонаблюдения и освещения.

Уникальная экоплитка тоже не выдержала и сползла. Фото: социальные сети

Когда собралось приличное количество жалоб, прокурор Александр Лоренц распорядился начать проверку проведенных ремонтных работ подрядчиков.

- Указанные обстоятельства явились следствием невыполнения подрядной организацией работ по уплотнению грунта при обратной засыпке линии дренажа коллектора в рамках выполнения работ по заключенному контракту, - объяснили в прокуратуре причину проседания плитки и покрытия.

Ставропольцы недовольны благоустройством. Фото: социальные сети

Но помимо некачественного благоустройство лесничество похитило выделенные региональными властями деньги на благоустройство. Сначала организация предоставила акты по якобы выполненному ремонту на 1,1 миллионов рублей, но деньги не получила. Затем она "переделала" все как нужно, но уже на 1,9 миллионов рублей. По факту эти работы остались только на бумаге, а деньги перешли организации.

Полную сумму ущерба региону сейчас устанавливает прокуратура. А городскому лесничеству вменяют две статьи: покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное в особо крупном размере, и мошенничество в особо крупном размере.

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