В двух районах Кабардино-Балкарии ввели режим КТО

КТО ввели по приказу начальника УФСБ по КБР Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Баксанском районе Кабардино-Балкарии и Нальчике ввели режим контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщает региональный оперштаб.

Решение о вводе режима принимал глава УФСБ России по КБР в целях пресечения и раскрытия теракта, а также минимизации его последствий. Сначала о начале операции объявили в некоторых районах Нальчика в три ночи. Режим действует в садовых участках, в пределах улиц Биттирова, Канукоева, Центральная и Жабелова. Позже, в пять утра, КТО был введен в восточной окраине городского округа Баксан (улица Конечная) — автодорога А-158 (Прохладный-Баксан) — западная окраина сельского поселения Баксаненок (улица Промышленная) — пойма реки Баксан.

Во время действия КТО на территории будут действовать некоторые спецмеры и ограничения.