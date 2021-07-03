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Происшествия3 июля 2021 8:34

В двух районах Кабардино-Балкарии ввели режим КТО

Один из них касается республиканской столицы
Варвара АНТОНОВАВарвара АНТОНОВА
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КТО ввели по приказу начальника УФСБ по КБР

КТО ввели по приказу начальника УФСБ по КБР

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Баксанском районе Кабардино-Балкарии и Нальчике ввели режим контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщает региональный оперштаб.

Решение о вводе режима принимал глава УФСБ России по КБР в целях пресечения и раскрытия теракта, а также минимизации его последствий. Сначала о начале операции объявили в некоторых районах Нальчика в три ночи. Режим действует в садовых участках, в пределах улиц Биттирова, Канукоева, Центральная и Жабелова. Позже, в пять утра, КТО был введен в восточной окраине городского округа Баксан (улица Конечная) — автодорога А-158 (Прохладный-Баксан) — западная окраина сельского поселения Баксаненок (улица Промышленная) — пойма реки Баксан.

Во время действия КТО на территории будут действовать некоторые спецмеры и ограничения.

ЧППроисшествия: ЧП