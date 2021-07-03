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Происшествия3 июля 2021 10:20

В ходе КТО в Кабардино-Балкарии уничтожили пятерых боевиков

Убитые готовили теракт
Варвара АНТОНОВАВарвара АНТОНОВА
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Среди мирных жителей и силовиков потерь нет

Среди мирных жителей и силовиков потерь нет

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Кабардино-Балкарии уничтожили пятерых боевиков, которые планировали теракт в республике. Мирные жители в ходе операции не пострадали, среди силовиков также нет потерь. На месте проводят следственные действия, сообщает НАК.

Ранее сообщалось о вводе режима КТО в двух районах Кабардино-Балкарии. Сначала в три ночи о проведении спецоперации объявили в Нальчике - в садовых участках, в пределах улиц Биттирова, Канукоева, Центральная и Жабелова. Позже, уже после пяти утра, режим контртеррористической операции ввели в восточной окраине городского округа Баксан (улица Конечная) — автодорога А-158 (Прохладный-Баксан) — западная окраина сельского поселения Баксаненок (улица Промышленная) — пойма реки Баксан.

Решение о вводе КТО принимал начальник УФСБ по Кабардино-Балкарии. Причиной послужила оперативная информация.

- В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий органами безопасности получена информация о скрывающихся в пригороде Нальчика в Республике Кабардино-Балкария группы лиц, вынашивающих намерение совершить преступления террористической направленности, - сказано в сообщении НАК.

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