Вертолет совершил жесткую посадку в поле подсолнухов в Кабардино-Балкарии

Частный вертолет упал в полях КБР. Фото: с места ЧП.

В КБР во время сельскохозяйственных работ совершил жесткую посадку вертолет МИ-2. ЧП произошло в 10:20 утра в районе города Прохладного в момент обработки полей. МИ-2 жестко сел в поле с подсолнечником.

Как стало известно «КП – Северный Кавказ», о вылете МИ-2 официальные ведомства осведомлены не были, так как облет полей производился частником.

- Вертолет совершил жесткую посадку в городе Прохладный. Производилось орошение полей и о вылете никакой аэропорт не знал, так как он частный. При распылении вертолет зацепился обо что-то и совершил жесткую посадку, никто не пострадал, - сообщил «КП – Северный Кавказ» собственный информированный источник.

Вертолет проводил обработку полей. Фото: с места ЧП.

В результате инцидента никто не пострадал. Пилот, совершивший жесткую посадку, скрылся с места ЧП. Сейчас его разыскивают.

На данный момент на месте происшествия работают экстренные службы. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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