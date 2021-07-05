Губернатор Ставрополья напомнил о запрете жарить шашлыки в необорудованных местах

Глава Ставрополья Владимир Владимиров напомнил жителям края о том, что в регионе с 1 июля по 15 сентября действует особый противопожарный режим.

- С 1 июля в крае установлен особый противопожарный режим, который продлится до 15 сентября. Он запрещает пожароопасные работы на полях и в лесах, - сообщил Владимир Владимиров.

Также губернатор отметил, что по-прежнему действует запрет на разведение костров.

- О разведении костров под шашлык в неотведенных под это местах, думаю, и говорить не стоит. Это всегда под запретом. А сейчас к этому правилу нужно отнестись особо ответственно, - добавил губернатор.

Краевые противопожарные службы в эти дни работают в усиленном режиме. Мобилизованы специалисты и вся имеющаяся техника.