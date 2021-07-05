На хозяйку частного сада в Ставрополе, где избили ребенка, завели уголовное дело

Инцидентом в частном садике занимаются следователи. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ставрополе возбуждено уголовное дело после того, как полуторагодовалый мальчик, получивший травмы в частном садике, попал в больницу. Дело завели по статье «Оказание услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, не отвечающих требованиям безопасности».

По версии следствия, 41-летняя ставропольчанка в частном доме организовала садик. Днем в пятницу, 2 июля, она оставила детей без присмотра. В итоге мальчик получил телесные повреждения. С полученными травмами мальчик был доставлен в больницу.

- Следователь СКР назначил судебно-медицинскую экспертизу, допросил родственников ребенка, изъял необходимые документы и сейчас выполняет иные следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы, - пояснили «КП - Ставрополь» в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

Малыш попал из сада в больницу. Фото: предоставлено мамой ребенка.

Напомним, инцидент произошел в частном садике на улице Пригородной в краевой столице, куда пострадавший мальчик ходил меньше месяца. В тот день ставропольчанка Виктория пришла за сыном и увидела ссадины на теле ребенка. Нянечка, работающая в садике, рассказала, что мальчика избил муж хозяйки. Со слов работницы сада, этот случай не первый и страдают, как правило те дети, которые еще не научились говорить. Мама пострадавшего мальчика вызвала скорую. В итоге ребенок был госпитализирован в горбольницу №4. Медики сняли побои, после чего мама заявила о случившемся в полицию и рассказала о ЧП на своей странице в социальных сетях.

Проверку по факту случившегося следом инициировали СКР, прокуратура и МВД Ставрополья.

Тем временем, что в родительском чате детского сада не все родители поддержали мать травмированного мальчика. Более того, на нее набросились с оскорблениями. Женщину обвинили в клевете и даже пригрозили тем, что «устроят ей ту еще жизнь». Мол, нечего людям жизнь усложнять. Виктория же спокойно отреагировала на негатив, сообщив, что не даст сына в обиду и готова бороться за справедливость.

К слову, на публикацию Виктории в Сети отреагировали и другие мамочки, чьи дети когда-то посещали этот садик. Одна из них написала, что ее сын тоже не раз возвращался домой с ссадинами и другими травмами и даже несколько раз говорил, что его там бьют.

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