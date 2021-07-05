На Эльбрусе завершился самый продолжительный в истории горнолыжный сезон

Сезон катания на лыжах продлился рекордные 240 дней Фото: Максим КИСЕЛЕВ

На горнолыжном курорте «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии горнолыжный сезон-2021 завершился лишь накануне, 4 июля. Он продлился аж 240 дней, начиная с 7 ноября прошлого года. Это рекорд!

«Эльбрус» вошел в число зимних курортов с самым длительным сезоном катания. Об этом рассказали в его администрации, отметив при этом, что нередко в этом сезоне приходилось временно закрывать трассы из-за непогоды.

Фото: Юлия Холомцева

- Теперь переключаемся на летний режим, - отметили представители курорта. - 5 июля закрываемся на один день на регламентные работы. А начиная со вторника, 6 числа, канатные дороги заработают в штатном режиме.

Канатные дороги будут открыты каждый день без выходных с 9:00 до 17:00 часов. Трассы же теперь закрыты. Но можно совершить восхождение на Эльбрус. В целом курорт с этого момента становится площадкой главным образом для кемпинга, конных прогулок и джиппинга (путешествие на автомобилях высокой проходимости - прим.ред.).

Фото: a_travel_pl

Туристам предлагают гулять по экологической тропе «Азау-Чегет» и тропе в Терском ущелье, прокладывать пешие маршруты к «Поляне нарзанов» и водопаду «Девичьи косы».