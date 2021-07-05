«Неадекватная агония»: Билан резко ответил Покровскому на обвинения в отмене концерта

Билан ответил Покровскому на обвинения. Фото: страницы героев в социальных сетях.

Российский певец Дима Билан в резкой форме все-таки ответил Максиму Покровскому, который обвинил его в отмене концерта группы «Ногу свело!». Концерт должен был состояться в Санкт-Петербурге 2 июля 2021 года, но за день до выступления организаторы сообщили об его отмене. Тогда Покровский счел виновным Билана, у которого концерт был сутками ранее на той же площадке. Мол, тот, когда выступал вышел в зал к людям, нарушив антиковидные требования. Все это, по словам Покровского, и привело к тому, что последующие концерты в городе были отменены. Свое возмущение Покровский выразил в видео на своей странице в Сети.

- Билан, слушай меня внимательно! - кричит Покровский и матерится. - Я говорю вежливо и подбираю слова. Вчера в Питере на Roof Place ты наплевал на все правила, и наш концерт отменяют. Я тебе вежливо говорю, что это неуважение к коллегам и публике, в частности, к нашей.

Сначала на заявление артиста отреагировала продюсер Билана Яна Рудковская. Она заявила, что причина отмена концерта группы «Ногу свело!» кроется вовсе не в антиковидных нарушениях и ограничениях, а в том, что на выступление группы было продано слишком мало билетов.

Покровский старался перенести концерт на другую площадку или на другую дату. Сделать этого так и не удалось, и он записал видео для Рудковской: «Дорогая, продажи у нас зашибись». Покровский добавил, что пообщался с директором Билана, и они «утвердили формулировку, что конфликт усугубляться не будет». Но через два дня музыкант снова выступил с заявлением. Он удивился, что, несмотря на договоренности, команда Димы продолжает мусолить тему в СМИ.

- Яна Рудковская выразила сожаления, что я не выражаю свое мнение посредством музыки. Это не так, - сказал Покровский и включил фрагмент песни «Я понял твой план, Дима Билан». Артист уточнил, что не публикует новый хит именно по причине упомянутых ранее договоренностей.

- Вы уж определитесь там, - резюмировал лидер «Ногу свело!».

Сам Дима Билан долго молчал, но не выдержал и все-таки записал обращение к Покровскому.

- Уважаемый Максим Сергеевич Покровский, вот уже третий день вы, оказывается, не унимаетесь и продолжаете пиариться на моем питерском концерте и снимать свой хайповый сериал под названием «Билан», - заявил Билан. - Я заметил ваши вопли только вчера, но даже не собирался отвечать, поскольку человек я неконфликтный. Но. Отмена вашего концерта не лежит на моих плечах.

Дима Билан на выступлении в Питере. Фото: официальная страница Димы Билана в социальной сети.

Билан пояснил Покровскому, что давно привит от коронавируса и очень внимательно относится к мерам безопасности. Певец выразил уверенность, что площадку закрыли бы в любом случае, так как там очень плотная посадка и имеется бар, что недопустимо в рамках ухудшающейся эпидситуации.

- Мою объективную позицию я вам высказал. Хорошего вам вечера. Уверен, такого у вас давно не было - 150 упоминаний в СМИ. 150! - подчеркнул Билан.

Тем временем, Покровский заявил на Билана в полицию. Правоохранителям он сообщил, что ему на телефон поступают сообщения с элементами угроз. По факту поступившего заявления проводится проверка.

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