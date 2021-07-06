Новые люди «закрыли» Ставрополье

Фото предоставлено пресс-службой партии Новые люди.

В минувшее воскресенье в Москве состоялся съезд партии «Новые люди», на котором было принято решение о выдвижении партийных кандидатов в Государственную думу Российской Федерации.

В общефедеральной части кандидатского списка решением съезда утверждены два человека - это лидер партии Алексей Нечаев и «народный мэр» Якутска Сардана Авксентьева. Также выдвинуты кандидаты по 37 территориальным группам и 215 кандидатов по одномандатным округам.

Фото предоставлено пресс-службой партии Новые люди.

В Ставропольском крае Новые люди выдвинули своих кандидатов в четырех существующих избирательных округах Ставрополья, «закрыв» таким образом весь край, что по мнению ряда политологов может создать существенные проблемы для ранее выдвинутых здесь кандидатов от партии власти.

По Невиномысскому избирательному округу конкурентом для «Единой России» от партии «Новые люди» станет известный ставропольский урбанист, победитель шоу «Дебаты кандидаты» Стас Киреев. В Ставропольском одномандатном округе Новых людей представит адвокат Борис Митрофанский. Организатор прогремевшей на всю Россию акции «Обнять Машук» Илья Рево выдвинут партией по Кавминводскому округу. А в Георгиевском одномандатном округе от Новых людей с кандидатами от партии власти будет бороться предприниматель Дмитрий Баженов. Территориальную группу кандидатов партии «Новые люди» по Ставрополью возглавит руководитель регионального отделения партии Иван Исупов.

Выступая перед участниками съезда, лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев отметил, что выборы 2021 года будут сложными, но конкурентными.

Фото предоставлено пресс-службой партии Новые люди.

“Мы переходим в новый этап политической борьбы, в котором мы еще не участвовали. Новые люди ничего не боятся, очень быстро всему учатся. В прошлом году на втором съезде мы выдвинули кандидатов в городские думы и региональные заксобрания. Мы очень мощные кампании провели и в четырех регионах прошли в заксобрания”, - напомнил он.

Он отметил, что опыт прошлого года помог партии открыть отделения более чем в 75 регионах, создать более 600 избирательных штабов в разных городах. По его словам, у партии уже десятки тысяч активистов, которые готовы вести избирательную кампанию на высоком уровне.

«Мы стали партией, которая не прячется от людей, а которая идёт к людям. Вы знаете многих наших кандидатов в лицо. Наши кандидаты - это люди очень профессиональные. Они не только что-то уже сделали в прошлом для себя и своей семьи, они также делают многое для регионов, в которых живут», - сказал Алексей Нечаев.

Говоря в своем выступлении о перспективе возврата партией «Новые люди» равноправного диалога людей с властью, «народный мэр» Сардана Авксентьева отметила:

«Наши чиновники превратились в космонавтов, которые оторвались от земли и смотрят на нас через иллюминатор дорогих автомобилей. Я совершенно уверена, что люди ждут перемен. И мы с вами должны стать катализаторами решения всех проблем людей. Власть должна быть скромной, власть должна быть уважительной по отношению к своему народу. У нас с вами получится оправдать доверие людей»

Выборы в Государственную думу состоятся 19 сентября.