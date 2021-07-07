Не учили, а присматривали: частный сад, где избили ребенка, работал без лицензии

В частный сад нагрянула проверка после скандала с избиением мальчика. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Ставропольский минобр сообщил результаты проверки частного детского сада на Пригородной в краевой столице, где произошел скандал с избиением полуторагодовалого мальчика. Проверяющим удалось выяснить, что сад работал без лицензии и образовательную деятельность в нем не проводили.

- В частном домовладении оказывались услуги по присмотру и содержанию детей дошкольного возраста, признаков осуществления образовательной деятельности выявлено не было, - сообщили в пресс-службе Минобра СК.

Сад работал без лицензии. Фото: СУ СКР по СК.

В ведомстве отметили, что также выяснилось, что хозяйка сада не является ни индивидуальным предпринимателем, ни представителем юридического лица.

- Следовательно, по вопросу получения лицензии на осуществление образовательной деятельности в министерство образования не обращалось, - пояснили в пресс-службе ведомства. - Оказание услуг такого рода без сопровождения реализации образовательных программ лицензированию не подлежит.

В министерстве пояснили, что недобросовестные лица не редко пользуются этой лазейкой и скрывают факт осуществления образовательной деятельности за вывеской «присмотр и содержание». В итоге такие организации не находятся под контролем профильного ведомства.

- Во избежание подобных случаев нарушения законодательства министерство образования Ставропольского края при поступлении информации о фактах осуществления образовательной деятельности без соответствующей лицензии оперативно направляет такую информацию для принятия соответствующих мер реагирования в прокуратуру Ставропольского края, - рассказали в Минобре.

Мальчик попал в больницу, получив травмы в садике. Фото: предоставлено мамой мальчика.

Ранее «КП-Ставрополь» рассказывала, что маленький мальчик попал в больницу с травмами после посещения частного детского сада. На теле мальчика были ссадины и мама вызвала «скорую», а также заявила в полицию и рассказала о ситуации в социальных сетях.

По факту получения травм ребенком краевые прокуратура, МВД и СКР инициировали проверку. В отношении хозяйки детского сада завели уголовное дело по статье «Оказание услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, не отвечающих требованиям безопасности».

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