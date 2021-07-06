Почти как Ван Гог: МЧС Кабардино-Балкарии сделало самые красивые фото падения вертолета

Фотографии разлетелись по социальным сетям. Источник: МЧС Кабардино-Балкарии

4 июля 2021 года в поля Кабардино-Балкарии аварийно приземлился вертолет. Пилот потерял управление, но ему удалось практически без повреждений посадить машину. Спасатели сразу выдвинулись на место происшествия.

В происшествии никто не пострадал

К счастью, пострадавших не оказалось, как и самого пилота - он поспешил скрыться в полях подсолнухов. Сотрудников ведомств отправили на поиски, а фотограф пресс-службы МЧС принялся делать отчетные фото. Именно они в большей степени привлекли пользователей социальных сетей.

Пользователи сети сравнили работу фотографа с картинами Ван Гога

Вертолет Ми-2, мягко лежащий в море подсолнухов - чем не полотно Винсента Ван Гога.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о крушении вертолета в Ставропольском крае ровно при таких же условиях. Пилот отправился на вылет для обработки полей, когда потерял управление и жестко упал на землю. К сожалению, этот инцидент закончился не на позитивной ноте.

Мужчина получил серьезные травмы - его тело обгорело на 70%. Пилота спешно госпитализировали. И красивых фото, увы, не получилось.

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