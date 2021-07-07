На Ставрополье выявлено 11 финансовых компаний с признаками нелегальной деятельности

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Появился список компаний и интернет-проектов, работающих на финансовом рынке и заподозренных в нечистоплотности. В июне его на своем сайте опубликовал Банк России - там почти две тысячи позиций. В ЮФО и СКФО, в частности, выявлено 112 организаций с признаками нелегальной деятельности.

Из них 11 имеют «прописку» в Ставропольском крае. Стоит сказать, что среди них фирмы разного формата: например, микрокредитные компании и автолизинг, ломбарды, в том числе цифровые - то есть осуществляющие прием телефонов и планшетов в залог. По две организации расположены в Ставрополе и Ипатово, три работают в Невинномысске, остальные - в Кисловодске, Ессентуках, Михайловске, Георгиевске.

Как пояснили в Южном ГУ Банка России, регулятор выявил нелегальных участников на финансовом рынке с помощью собственной системы мониторинга. Также за основу брались обращения граждан и организаций. При этом информация, в том числе об офисах нелегала в различных регионах, будет регулярно обновляться.

- В итоге в общем доступе теперь не только список легальных участников финансового рынка, но и раскрыты данные по компаниям с признаками нелегальной деятельности. Это защищает права потребителей финуслуг. Ведь сколько бы ни звучало предупреждений, далеко не все граждане в момент общения с представителями нечистоплотных компаний могут критически воспринимать их слова и информацию. И как раз такой перечень позволяет своевременно предупреждать людей о рисках, - говорит координатор работ по реализации программы повышения финансовой грамотности на территории Ставропольского края Надежда Герасименко. - Потребители получили возможность проверить ту или иную компанию до подписания договора и принять взвешенное решение о своих дальнейших действиях.

Напомним, первое, что должно насторожить любого, кто собирается воспользоваться финуслугой для заработка или приумножения своих средств, - это обещание хорошей и быстрой прибыли.

Нелегалы могут маскироваться под микрофинансовые структуры, брокерские конторы, другие фирмы, предоставляющие финансовые услуги. Как бы ни настаивали представители организации, куда вы собираетесь перечислять свои деньги, важно не принимать решение спонтанно и на эмоциях. Лучшее взять паузу для размышлений и обсуждения с близкими людьми. Кроме того, большую помощь окажут подобные официальные реестры.

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