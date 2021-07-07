Депутат думы Ставрополья попал в сотню богатейших чиновников России

Анатолий Жданов. Фото: dumask.ru

Журнал Forbes* составил рейтинг депутатов и госслужащих с самым большим доходом за 2020 год. В топ-100 попал законотворец из думы Ставропольского края Анатолий Жданов. Семья депутата расположилась на 85 строчке.

Согласно информации издания, Ждановы заработали за год 188,2 млн рублей. Причем большая часть дохода - 157 млн - числятся за его женой Анной. Такое возможно благодаря бизнесу семьи. Анатолий Жданов владеет крупной компанией "Битл", которая специализируется на производстве сельскохозяйственной продукции. Годовая выручка фирмы - более 242 млн рублей.

Однако депутат и успешный бизнесмен начинал с низкооплачиваемых профессий. В молодости он работал массажистом физиотерапевтического отделения Ставропольской городской больницы № 4. С 1991 года он работал замдиректора ООО "РЕМЕЗ", а в 2004 году ушел в "Битл".

В политике Жданов с 2006 года, когда его избрали главой Горьковского сельсовета Новоалександровского района Ставропольского края. В 2016 году мужчина прошел в думу Ставропольского края, где входит комитет по аграрным и земельным вопросам, природопользованию и экологии. По имеющейся информации, на выборы в думу нового созыва не собирается.

За время работы Жданову вручил множество наград, среди которых, например, грамота Министерства регионального развития Российской Федерации (2007).

Отметим также, что в рейтинг попал уроженец Ставропольского края, министр энергетики России Николай Шульгинов. Он оказался на 74 месте с годовым доходом в 205 млн рублей.

*Как отмечает Forbes, не все органы власти опубликовали декларации о доходах. Потому позиции в рейтинге со временем могут поменяться.