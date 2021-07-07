В предгорных районах Дагестана сошли сели после ливня

Ливень коснулся не только Махачкалы, но и ближайших сел. Фото: стоп-кадр видео с места событий

После потопа 7 июля 2021 года в предгорных районах Дагестана сошли несколько селей. Вода размыла дороги, привела к разрушению земли, небольших построек и т.д. Местные жители записывают на видео, как их села превращаются в сплошную "горную реку".

Больше всего пострадало село Тохота. Здесь подтопило дома и дворы, снесло ограждения. Пока информации о пострадавших нет, однако выглядит все довольно страшно.

На кадрах очевидцев видно, как в расщелину потоками воды унесло внедорожник. Он перевернулся и застрял на боку в провале земли.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о потопе в Махачкале 7 июля 2021 года. Центральные улицы превратились в каналы воды, по которым плывут люди. В сети появилось шокирующее видео, как женщина оступается и ее смывает сильный поток.

В экстренном порядке городские службы Махачкалы из-за непогоды перевели на усиленный режим работы. Пострадавшим автомобилистам старались помочь в том числе неравнодушные.

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