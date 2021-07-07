Жители Махачкалы были шокированы последствиями непогоды. Фото: социальные сети

7 июля 2021 года в Махачкале случился потоп, центральные улицы превратились в каналы, а уровень воды превышал один метр. Ливень смог заполнить город всего за 20 минут!

Не повезло тем, кто оказался застигнут врасплох дождем: кто-то промок до нитки, а другие оказались в мощном потоке воды на проезжей части. Одну женщину сбило с ног и поволокло прямо под машины, но очевидцы вовремя подоспели и вытащили ее на "берег".

Наверное, хуже всего было тем, кто в этот день справлял свадьбу: очевидцы отправили видео, как дождь и ветер срывали угощение со столов, навесы и гостей. Голодные гости оказались загнаны в укрытие.

Автомобилисты тоже горевали - их машины затопило. В социальных сетях появились видео изнутри салонов, где грязная вода достигала сидений. А в селе в предгорном районе из-за ливня сошли сели и разрушили дороги. Огромный внедорожник смыло потоком и забросило в разлом земли - его уже нельзя починить.

Хозяева магазинов и кафе тоже негодуют - залило цокольные и первые этажи. Сотрудники одного из автосалонов оказались заперты внутри, потому что вода залила все пространство. Машинам тоже не повезло, потому что вода залила весь гараж. Когда дождь прошел, грустные мужчины выталкивали на улицу полный воды внедорожник Lexus.

Городские службы Махачкалы перешли в экстренный режим работы. Коммунальщики снимали решетки с ливневок, чтобы вода быстрее попадала в канализацию. По предварительным данным пострадавших нет, но имущество сильно подпорчено.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о потопе во Владикавказе. Ливни поступили с городом также, как с Махачкалой. Как можно видеть из роликов от очевидцев, уровень воды на проезжей части местами превышает один метр. Машины буквально плывут по некоторым улицам, стараясь скорее выбраться из потока, чтобы не создать транспортный коллапс.

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