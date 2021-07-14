Долетались: после трагедии в Сулакском каньоне полиция Дагестана сносит все опасные качели

Инспекторы приняли решение убрать опасные аттракционы. Фото: социальные сети

Власти Дагестана распорядились снести все опасные туристические объекты на Сулакском каньоне после инцидента с падением двух девушек с обрыва. Полиция устроила рейды в Казбековском районе.

Инспекторы побывали на месте происшествия и осмотрели качели. Они решили, что подобные аттракционы опасны, потому что не могут исключать возможность технической поломки - туристы могут просто полететь в пропасть.

В итоге владельцам качелей и зиплайнов выписали предписание избавиться от них в кратчайшие сроки. Разумеется, гостей каньона больше не пустят полетать над пропастью.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в Дагестане две девушки сильно раскачались и слетели с качелей прямо в пропасть. Каким-то чудом они не пострадали - отделались ушибами и испугом. Однако полиция насторожилась и отправилась с проверкой к владельцу аттракциона.

В тот же день на Сулакском каньоне случился другой инцидент: пилот вертолета, который катал туристов, решил добавить экстрима и совершил опасный воздушный маневр. Машина пролетела очень близко к туристам на земле, которые снимали эксперименты пилота.

Однако и это впечатляющее видео полиция не оценила: теперь мужчину ищут для привлечения к ответственности. Своим маневром он мог привести к гибели не одного человека, в том числе и пассажиром вертолета.

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