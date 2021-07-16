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Происшествия16 июля 2021 15:55

"Это последнее, чему ты радуешься": сбившему насмерть ребенка бизнесмену удвоили срок после его же жалобы

Родня подсудимого угрожает потерпевшим на глазах приставов
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
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Илье на момент смерти было 15 лет

Илье на момент смерти было 15 лет

Ставропольский краевой суд закончил пересмотр уголовного дела в отношении Кантемира Б*. Бизнесмена, занимающегося сельским хозяйством, судили за ДТП, в котором погиб 15-летний мальчик Илья. После окончания очередного заседания отец подсудимого стал угрожать потерпевшим расправой.

"КП-Ставрополь" рассказывает, как развивалась эта непростая история.

Хулиган-самоуправец и примерный школьник

Кантемир Б. - известная в хуторе Перевальном (37 км от Минеральных Вод - Прим.) фигура. Потасовки на дискотеках, приставания к девушкам, гонки по улицам - по таким шалостям односельчане помнят 33-летнего мужчину.

По бумагам он бизнесмен. А в 2010 году еще и баллотировался в депутаты своего сельсовета - правда, проиграл выборы. Спустя три года Кантемира и его двух друзей - братьев И.* - приговорили к условным срокам за самоуправство. Компания силой вынудила работника РЖД отдать старый долг в 10 тысяч. Судимость уже погашена, но народ все помнит. Тем более, есть другие поводы вспоминать - у мужчины 10 непогашенных штрафов за нарушения и, как минимум, два привода в полицию за мелкое хулиганство (за что его штрафовали и арестовывали на несколько суток).

15-летний школьник Илья Никишкин, погибший под колесами Кантемира, жил в соседнем Нагутском.

Погибший в ДТП с тонированной "Приорой" Илья

Погибший в ДТП с тонированной "Приорой" Илья

- Илюша был очень общительным и талантливым мальчиком, - рассказывает отец ребенка. - С детства музыкалка, а когда началась пандемия - от нечего делать пошел в художку. За три месяца обучения научился писать маслом картины. А однажды взял его на стройку. Он, пацан, со всеми мужиками держался уважительно и уверенно.

"Сын, ты в розыске"

30 июля 2020 года Илья возвращался с одноклассником с рыбалки. Подростки шли по противоположным обочинам неоживленной дороги между Перевальным и Нагутским. Они катили свои велосипеды и что-то обсуждали. В 20 часов школьника на скорости сбила тонированная "Приора". Водитель выехал на встречную полосу и не заметил мальчика - хотя на его велосипеде были светоотражатели.

Фото с места ДТП: УГИБДД по СК

Фото с места ДТП: УГИБДД по СК

Илья умер на месте. А за рулем оказался Кантемир Б., который после аварии скрылся.

- Изначально виновным себя выставлял 71-летний отец Кантемира. Но после ряда экспертиз, прослушивания записи разговора со "Скорой" и опроса свидетелей стало понятно, что это ложь. В октябре 2020 года его сына объявили в федеральный розыск. И только в январе 2021 года он явился в полицию. По его словам, после ДТП он уехал на заработки, чтобы насобирать на моральную компенсацию для родителей погибшего мальчика. А когда родители сказали по телефону: "Сын, ты в розыске", - тут же вернулся, - рассказывал источник "Комсомольской правды", знакомый с материалами уголовного дела.

Фото с места ДТП: УГИБДД по СК

Фото с места ДТП: УГИБДД по СК

Против молодого человека возбудили уголовное дело по статье "Нарушении ПДД, повлекшее смерть человека, с оставлением места преступления". Наказание колеблется от пяти до 12 лет лишения свободы. Но Кантемир Б. получил смешной срок - только три года колонии-поселения. Минераловодский суд учел смягчающие обстоятельства, а именно - признание вины, сотрудничество со следствием и имеющиеся у подсудимого заболевания.

Таким приговором никто не был удовлетворен. Родители погибшего и прокурор считали наказание мягким, а осужденный - слишком жестким. Все стороны оспорили приговор. Источник сайта stav.kp.ru в суде рассказал, что адвокаты хотели заменить колонию-поселения на условный срок.

"Тебе не жить!"

Краевой суд изменил приговор для Кантемира Б., сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

- По результатам рассмотрения представления прокурора судебной коллегией по уголовным делам принято решение об удовлетворении его доводов. Осужденному усилено основное наказание до 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - сказано в сообщении.

Мужчину взяли под стражу прямо в зале суда. Но на этом история не заканчивается.

- На апелляцию пришли семья Б. После окончания суда мы расплакались, наш адвокат отвела нас в коридор и не давала выходить на улицу, где стояла родня осужденного. Конвоиры увели его в наручниках, и за ним забежал его отец Юрий*. Подошел к Сергею (отец погибшего - Прим.) и говорит: "Ну что, доволен? Сколько ты заплатил?", начал кидаться. Приставы вывели его на улицу. А на крыльце - толпа! Нас уговаривали дождаться их отъезда, но а что нам сидеть? Мы в соседних селах живем, через них нам придется ехать домой. [...] Когда мы вышли, Юра снова подбежал, замахнулся и сказал: "Тебе не жить, я ни перед чем не остановлюсь!". Его дочка тоже кидалась: "Это последнее, чему ты радуешься". Приставы нас сопроводили до машины, а Юра бежал рядом и махал чем-то.

Родители погибшего Ильи написали заявление в полицию, опасаясь, что эти угрозы перейдут в действия.

*имя изменено

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