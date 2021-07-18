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Здоровье18 июля 2021 8:00

На Ставрополье установлен новый абсолютный антирекорд по числу заболевших COVID-19

За минувшие сутки зарегистрировано невиданное за всю пандемию число заразившихся
Никита АВДЕЕВНикита АВДЕЕВ
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Общее число заразившихся COVID-19 на Ставрополье выросло до 60754

Общее число заразившихся COVID-19 на Ставрополье выросло до 60754

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ставропольском крае стремительно растет число заболевших коронавирусом. Как сообщает глава региона Владимир Владимиров на своей странице в Instagram, за сутки зарегистрировано 260 новых случаев инфицирования (!).Столь высоким данный показатель еще не был никогда.

Ранее абсолютным антирекордом считались 253 новых случаев заражения COVID-19 за сутки. Отметим, он был установлен накануне и перебит всего за один день.

Общее число заразившихся выросло до 60754, в том числе 55323 случаев выздоровления (+73 за сутки). При этом болезнь остается смертельно опасной. Еще семь пациентов с подтвержденным диагнозом "новая коронавирусная инфекция" скончались за последние 24 часа. За все время пандемии COVID-19 унес жизни 1794 жителей региона.

- Остановить пандемию поможет вакцинация, - убежден губернатор. - Прививка доступна для всех желающих, запасы вакцины регулярно пополняются.

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